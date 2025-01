Razigrana Olimpija z lepo popotnico v teden, ki prinaša evropsko pomlad

Po turbolentnem vstopu v leto 2025 je teden treh domačih tekem za Cedevito Olimpijo prišel kot naročen, predzadnjo domačo nalogo v rednem delu evropskega pokala so opravili z odliko. Solunski Aris je kljub glasni podpori s tribun od prvega skoka za žogo neuspešno lovil domačine, ki so z zmago z 19 točkami razlike (98:79) naredili še en velik korak k uvrstitvi v končnico.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjih dveh mesecih postali spoštovanja vredna ekipa, ki tekem proti na papirju manj kakovostnim tekmecem ne izgublja. Največ zaslug za to ima povratnik po poškodbi Brynton Lemar, ki se je v Ljubljani izbrusil v pravega »clutch« igralca, ki v ključnih trenutkih tekem prevzame odgovornost in odloči tekmo. Tako je bilo v nedeljo, ko ga je Olimpija krvavo potrebovala proti Krki, in tako je bilo tudi v sredinem večeru v Stožicah – Lemar je prvi prebil led pri metu za tri točke (2/3) in tekmo končal z 18 točkami kot prvi strelec domačega moštva.

Predvsem v prvem polčasu so zmaji občinstvo nekajkrat dvignili na noge z akcijami, ki jih pogosteje vidimo na tekmah lige NBA. Andrija Stipanović, center Olimpije, je bil hkrati prvi asistent, ki je DJ Stewarta poslal na čudovit »alley-oop« in prvo zabijanje, na tribunah je završalo tudi po akciji Devanteja Jonesa prek celega igrišča, manjkale niso niti blokade in domiselne podaje. Tekma bi bila že sredi druge četrtine odločena, če bi bila Olimpija vsaj nekoliko bolj uspešna pri metu z razdalje, ki je v igri ohranjal Solunčane.

Ti se na parketu niso proslavili, za spektakel so poskrbeli njihovi navijači na tribunah, sodnik je slišal marsikaj, temperamentni Grki so si »prislužili« še svojega varnostnika, a je tekma na koncu minila brez incidenta. In brez drame na igrišču, domačini so na začetku zadnje četrtine še dodatno stopili na plin in tekmeca držali na varnih 15, občasno tudi 20 točkah razlike.

Ob Lemarju (3/5 za 2, 2/3 za tri, prosti meti 6/7) je dober vtis pustil tudi Jones, ki je za 14 točk, 4 skoke in 5 asistenc potreboval le 18 minut in tekmo končal z najvišjim statističnim indeksom 20. Stožicam se je prvič predstavil novinec Danilo Tasić, ki bo potreboval še nekaj treningov, da se privadi na igro soigralcev, v drugem polčasu pa potrdil, da je Olimpija v rotacijo dobila še enega kakovostnega igralca pod košem.

»Zelo pomembna zmaga za nas. Pred nami je še ena domača tekma, nato pa sledi težek niz štirih gostovanj v osmih dneh. Po naporni nedeljski tekmi s Krko je ekipa pokazala dobro energijo. Fantje so bili agresivni v napadu, igro so nadzorovali večino časa, tekmo pa pripeljali do konca z zasluženo zmago,« je tekmo ocenil ljubljanski trener Zvezdan Mitrović. Pritrdil mu je tudi Aleksej Nikolić, ki se zaveda, da v evropskem pokalu prostora za spodrsljaje ni veliko: »Vsaka tekma je zelo pomembna, lestvica je izenačena, zato si ne smemo privoščiti napak.«

in action during BKT EuroCup 2024/2025 basketball match between Cedevita Olimpija and Aris Thessaloniki in SRC Stozice, Ljubljana, Slovenia on January 8, 2025 Foto Ales Fevzer Ales Fevzer

Pogled na lestvico skupine B razkriva, da naloga zmajev še ni opravljena. Ob tekmi manj z osmimi zmagami in petimi porazi zasedajo tretje mesto, prihodnji teden bo dal odgovor, za kaj se bodo borili v zaključku rednega dela. V nedeljo se bodo FMP-ju (Stožice, 18.00) želeli oddolžiti za boleč poraz na uvodni tekmi sezone, nato jih čaka pot v Bolgarijo, v torek jih v areni Samokov čaka ključna tekma s Hapoelom.

V primeru zmage bi Olimpija Izraelce, ki v Bolgariji igrajo domače tekme zaradi negotovih geopolitičnih razmer, prehitela na drugem mestu, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. Le dva dni kasneje sledi zaostalo gostovanje pri Lietkabelisu (4-9), za konec peklenskega tedna pa še pot v Dubaj.

Cedevita Olimpija bo v naslednjem tednu dni več ur preživela na letališčih kot v košarkarskih dvoranah, ob dveh uspehih evropska pomlad ne bo več pod vprašajem, v primeru dveh spodrsljajev pa jih čaka srdit boj za mesta 4-6, ki vodijo v osmino finala.