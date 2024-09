Cedevita Olimpija in Krka danes za prvo lovoriko sezone

Danes ob 18. uri se v dvorani Tri lilije v Laškem s superpokalnim srečanjem Cedevite Olimpije in Krke tudi uradno začenja nova košarkarska sezona na domačih tleh. Favoriti so košarkarji iz Ljubljane, ki želijo sezono otvoriti z zmago.

»Zaradi omejitve števila tujih košarkarjev bo ta tekma priložnost za nekatere domače igralce, ki so imeli težave s poškodbami, da se tudi meni kot trenerju prikažejo v dobri luči,« napoveduje strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, njegov trenerski kolega na novomeški klopi Dejan Jakara, ki je v Krko prišel iz podgoriškega SC Derbyja, pa dodaja: »Cedevita Olimpija je povsem druga ekipa kot lani, igrajo košarko, ki temelji na fizični in tranzicijski igri, to nam bo delalo največ težav. V napadu moramo igrati zelo pametno, da bi jim lahko parirali.«

Dejan Jakara bo v novi sezoni vodil Krko s klopi. FOTO: ABA

Moštvo iz Stožic ima v vitrinah 12 lovorik za zmagovalca superpokala, Krka je to tekmovanje dobila petkrat. Za obe moštvi bo to tudi zadnji preizkus pred začetkom sezone v ligi ABA, Ljubljančani v nedeljo ob 21. uri gostujejo v Srbiji pri FMP-ju, Krka pa ob 19. uri v Novem mestu gosti Mego.