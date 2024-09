V Tivoliju s prvaki za spomin na zlate evroligaške dni

Danes in jutri bo Tivoli košarkarske ljubitelje spominjal na dobre stare čase, ko je dvorana pokala po šivih, pred košarkarji Olimpije pa so pokleknili tudi velikani evropske košarke, kot so Real, Panathinaikos in številni drugi. Tokrat Cedevita Olimpija za zaključek pripravljalnega obdobja gosti turnir, na katerem bodo nastopili trije evroligaši: aktualni prvak Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball.

Aleksej Nikolić bo pomembna okrepitev za novo sezono. FOTO: Cedevita Olimpija

Izstopajo predvsem grški prvaki elitnega evropskega košarkarskega tekmovanja, pri katerih vlogo športnega direktorja opravlja Sani Bečirović, Panathinaikos bo danes ob 18. uri polfinalni nasprotnik Cedevite Olimpije, ob 20.30 sledi še dvoboj Efes – Bayern.

V soboto bosta še tekmi za prvo in tretje mesto, ena ob 16. uri in ena ob 18.30, a še ni povsem jasno, kdaj bo igral kdo, saj mora Efes zaradi obveznosti svojo tekmo nujno odigrati ob 16. uri. Po petih zmagah v pripravljalnem obdobju zdaj varovance Zvedana Mitrovića čaka veliko težji preizkus, ki bo pokazal, kam Olimpija na začetku sezone lahko meri in kako dobro je ekipa po daljših pripravah kot v minulih sezonah uigrana pred začetkom tekmovalne sezone, ki se hitro bliža (21. 9. začenjajo nastope v ligi ABA proti FMP-ju, štiri dni kasneje gostujejo še v Cluju v evropskem pokalu).

Novi strateg zmajev Zvezdan Mitrović bo dobil nekaj odgovorov, kako dobro pripravljena je njegova ekipa. FOTO: Cedevita Olimpija

»Iz dneva v dan rastemo. Dobro je, da smo se zbrali zgodaj, da se lahko igralci med seboj spoznamo, in da vidimo tudi, na kakšen način dela trener. Mislim, da smo na pravi poti. Za nami je že nekaj pripravljalnih tekem, na katerih smo pokazali dobre in slabe stvari. Pred nami je močen turnir v Tivoliju, kjer bomo videli, v kakšnem stanju smo trenutno. Znotraj ekipe vlada super vzdušje. Vsi fantje so pozitivni, radi trenirajo, kar je pomembno, zato lahko zaenkrat resnično vse pohvalim,« je pred začetkom turnirja povedal kapetan ljubljanske zasedbe Jaka Blažič.

