Bojeviti zmaji so si proti prvakom evrolige prislužili aplavz

Ljubitelji košarke se v teh dneh v Tivoliju z nostalgijo spominjajo večerov, ko se je v nabito polni dvorani igrala evroligaška košarka. Cedevita Olimpija namreč gosti pripravljalni turnir, na njem nastopajo še Anadolu Efes, Bayern in prvaki evrolige Panathinaikos, ki so bili prvi tekmeci zmajev in polfinalni obračun dobili z 81:76.

Varovanci Zvezdana Mitrovića so se predstavili v dobri luči, črnogorski strateg je priložnost ponudil dvanajstim igralcem, le Gregor Glas, ki ima manjše težave z mišico, je ostal na klopi. V prevetrenem moštvu je bil najboljši strelec »staroselec« Dewayne Stewart (14 točk), edini tujec, ki je v Ljubljani ostal tudi po lanski sezoni, dober vtis je pustil tudi slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

Aleksej Nikolić je pokazal nekaj lepih potez. FOTO: Cedevita Olimpija

»Tekme proti tako kakovostnim nasprotnikom najbolje pokažejo, kje smo. Imamo še veliko rezerv, mislim pa, da bo naša največja prednost dolga in kakovostna rotacija, ki smo jo pokazali tudi tokrat,« je bil s predstavo proti grškemu velikanu, ki je z meti enega najboljših igralec evrolige zadnjih let Lorenza Browna (letna plača 2 milijona evrov) do zmage prišel šele v zaključku tekme, zadovoljen slovenski branilec.

Prvi obrisi taktičnih zamisli Mitrovića so že vidni, predvsem v prvem polčasu so Ljubljančani dobro igrali v obrambi, na kateri temelji filozofija Črnogorca, sledili so številni hitri prehodi v napad, ki jih je strokovno vodstvo (zaman) obljubljalo že lani. V drugem polčasu so se predvsem pod košem v raketi pokazale določene vrzeli, a ima Olimpija še nekaj (tudi kadrovskih) rezerv. Izpostaviti pa velja zelo aktivno predstavo šele 17-letnega Francoza Joana Beringerja, ki je na treningih navdušil Mitrovića, ta pa mu je proti Panathinaikosu namenil dobrih 10 minut igre, v katerih je dosegel štiri točke.

Jutrišnji spored s tekmama za 3. mesto in finalom, nasprotnik Cedevite Olimpije bo znan po večerni tekmi Anadolu Efes – Bayern, se bo začel ob 16. uri.