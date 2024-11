Cedevita Olimpija lovi skalp, ki bi krivuljo zasukal navzgor

V zadnjem obdobju košarkarji Cedevite Olimpije precej nihajo v formi, v evropskem pokalu so kljub nedavnemu porazu proti Hapoelu na dobri poti, nekoliko slabše so sezono začeli v ligi ABA, kjer so pri le dveh zmagah. Danes ob 19. uri jih čaka eno najtežjih, morda celo najtežje gostovanje v sezoni pri Crveni zvezdi.

Tekma bo odigrana v dvorani Pionir, Zvezda pa jo bo dočakala po dveh zahtevnih tekmah v evroligi proti Žalgirisu in Panathinaikosu. A to ne zmanjšuje vloge favorita beograjskega velikana, ki ima tudi v tej sezoni zelo kakovostno zasedbo. »V prihodnjih šestih dneh bomo odigrali tri tekme. Crvena zvezda je zelo izkušena ekipa, zagotovo tudi, kot vsako sezono, favorit za osvojitev naslova prvaka regionalne lige. Jedro ekipe vedno sestavljeno iz domačih igralcev, nadgradijo pa ga z dobrimi tujimi košarkarji. Pričakujem boljšo igro in predstavo z naše strani ter drugačno energijo v primerjavi z zadnjima dvema tekmama, obenem pa reakcijo na navijanje, ki nas čaka v Pionirju,« je pred odhodom v Beograd povedal trener Đorđe Adžić.

Devin Robinson bo skušal izkoristiti prostor pod košem Zvezde. Foto Cedevita Olimpija

Pred tekmo so se Ljubljančani razšli s centrom Derekom Ogbeidejem, ki ni upravičil pričakovanj, morebitno okrepitev (ki bi bila zelo potrebna) pa bodo pripeljali le, če bodo razmere na trgu to dopuščale, je pa v tem trenutku v Evropi kar nekaj ekip, ki iščejo visoke košarkarje, izbire pa ni veliko.

Crvena zvezda ni nepremagljiva, dvakrat so se v tej sezoni lige ABA že opekli, morebitno presenečenje Olimpije v Beogradu pa bi bilo odlična popotnica za naporen teden, v katerem najprej v sredo (18.30) v Ljubljano prihaja Bourg, nato jih čaka še vroče gostovanje v dvorani Jazine v Zadru.