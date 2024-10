Nepopustljiva Olimpija v Solunu do četrte evropske zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo z dobrimi igrami v evropskem pokalu, do četrte zmage na petih tekmah so prišli v Solunu, kjer so bili od Arisa boljši z 82:75. Zmaji so večji del tekme zaostajali, Aris se je odlepil v drugi četrtini in ušel na +10, zmaji pa so do zmage prišli z odlično zadnjo četrtino. Đorđe Adžić je poskusil z nizko peterko, Devina Robinsona je postavil na položaj centra in zadel v polno. Z dobro obrambo in protinapadi je blestel prvi strelec Jaka Blažič (19 točk), zaostanek se je pred zadnjimi minutami spremenil v vodstvo, ki ga gostje niso več izpustili iz rok.

V prvi četrtini so Ljubljančani ohranjali stik z Arisom, spremljali smo raztrgano košarkarsko predstavo z veliko napakami na obeh straneh. V prvih desetih minutah Olimpija sploh ni poskusila z metom za tri točke, ko se je Arisu v drugem delu odprlo pri trojkah, je narasla tudi razlika in domačini so pobegnili na prednost 11 točk. Cedevita Olimpija je polčas zaključila brez dosežene trojke iz le dveh poskusov, izgubili so tudi 12 žog. Trener Đorđe Adžić je že v prvem polčasu na igrišče poslal vseh 12 košarkarjev, a ni našel razpoložene peterke.

DeVante Jones je bil najboljši asistent Olimpije, podelil je sedem podaj za koš. FOTO: Cedevita Olimpija

Po odmoru je Olimpija vendarle zaigrala nekoliko bolje in ustavila mete za tri razpoloženega Vassilisa Toliopoulosa, a so zaradi agresivnega podvajanja v obrambi prevečkrat izpadli, razliko pa pred zadnjimi 10 minutami znižali na 7 točk. Nato je Adžić spremenil taktiko in se odločil za nizko peterko s tremi branilci, Robinsonom na centru in Rokom Radovićem na štirici, kar se je izkazalo za odlično potezo.

Radović je odigral eno boljših tekem v ljubljanskem dresu, ob 10 točkah in 5 skokih velja izpostaviti še nekaj zelo modrih osebnih napak, s katerimi je prekinil protinapade Grkov, v obrambi pa energija Radovića tako ali tako nikoli ni sporna. Domačinom so pred zadnjimi minutami tudi nekoliko pošle moči, zaključnega juriša ni bilo in Olimpija je tekmo brez težav pripeljala do četrte zmage v evropskem pokalu.

Olimpija je v drugem polčasu stopila razliko z raznovrstno, predvsem pa hitro igro v napadu, brez brezglavih samostojnih akcij. FOTO: Cedevita Olimpija

»Bila je prigarana zmaga, v drugem polčasu smo pokazali pravi karakter v obrambi in potem je steklo tudi v napadu. Lepa zmaga, to smo si želeli tu v Grčiji, imamo štiri zmage in poraz, zdaj gremo v naslednje tekme lahko bolj samozavestno in sproščeno in rasli iz tekme v tekmo,« je zmago v Grčiji ocenil Blažič.

Po petih tekmah je Cedevita Olimpija tretja, z enakim številom zmag in porazov kot Bourg in z zmago manj od Valencie. Morda še bolj pomembno je, da je trenutno sedma Venezia (v končnico gre šest moštev) že pri dveh zmagah manj od ljubljanske zasedbe, ki bo v naslednjem kolu v Stožicah v torek gostila Hapoel iz Jeruzalema.