Cedevita Olimpija v Solunu lovi četrto zmago, ki odpira vrata končnice

Košarkarji Cedevite Olimpije sezono evropskega pokala danes ob 19. uri nadaljujejo na vročem gostovanju pri Arisu v Solunu. Grško moštvo je sezono slabo začelo, na prvih štirih tekmah so le enkrat zmagali, a imajo boljšo zasedbo, kot kažejo rezultati. Tudi zmaji, ki imajo obratni izkupiček od grških tekmecev, bodo morali biti v Solunu previdni, opozarja trener Đorđe Adžić.

»Gostovanje v Solunu je eno najbolj vročih v vseh tekmovanjih, za nas bo to še ena nova izkušnja. Premorejo zelo dobro branilsko linijo in atletske visoke igralce, v obrambi pa so agresivni, kar smo letos že izkusili,« napoveduje Adžić, ki bo verjetno zadnjič opravljal vlogo glavnega trenerja. Zvezdan Mitrović se je po operaciji že vrnil v Ljubljano, vodil je ponedeljkov trening ekipe, na pot v Solun pa preventivno še ni odšel. Zelo verjetno bo nazaj na klopi v nedeljo, ko bo v Stožicah gostovala Budućnost.

Znova zmaje čaka moštvo, ki ga odlikuje agresivna obramba. Proti Igokei so imeli Ljubljančani veliko težav z zadrževanjem žoge in jih posledično preveč tudi izgubili. FOTO: Cedevita Olimpija

Po petkovem porazu v Laktaših pri Igokei je imela Olimpija več časa za pripravo na tekmeca, Rok Radović zato ne odstopa od jasnega cilja: »Z začetkom sezone v evropskem pokalu smo lahko zadovoljni, a se s tem ne smemo zadovoljiti. V Solun gremo z enim ciljem in to je zmaga.« V moštvo se po dolgi bolezni vrača Lovro Gnjidić, ki bo okrepil branilsko linijo, dobro pa okreva tudi Brynton Lemar, a bo vsaj še dva tedna odsoten.