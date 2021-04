Cedevita Olimpija še lahko upa na vrnitev v evroligo

Košarkarski prvak lige Aba v tej sezoni bo imel tudi v prihodnji sezoni pravico do nastopa v evroligi, najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na stari celini. Kot poroča portal eurohoops.net, bo prvak lige Aba dobil eno od dveh posebnih povabil. Liga Aba je edina, ki nima niti enega kluba s tako imenovano A-licenco, dolgoročno licenco ali večletno licenco za evroligo, a bo dobila enega izmed dveh »povabil«.Drugi »wild card« bo evroliga dala najverjetneje Valencii, Virtusu Bologni ali Zenitu St. Peterburgu. Prek evropskega pokala sta si pravico igranja v 18-članski evroligi priigrala Monaco in Unics. V ligi Aba sta si za zdaj končnico priigrali Crvena zvezda in Budućnost, za preostali dve mesti se potegujejo Igokea, Mornar Bar in Cedevita Olimpija.