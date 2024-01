Cedevita Olimpija v evropskem pokalu prišla do neslavnega jubileja

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo niz porazov v evropskem pokalu. V petnajstem nastopu so v Stožicah izgubili z Umano Reyer iz Benetk s 93:104.

Ljubljančani so brez zmage v evropskem pokalu že 351 dni. Nazadnje so 1. februarja 2023 v Ljubljani premagali prav današnjega tekmeca iz Italije. Skupno zmage niso okusili že na dvajsetih tekmah.

Cedevita Olimpija ima do konca evropske sezone še tri tekme. Naslednji teden bo gostovala v Hamburgu, nato se bo 24. januarja doma pomerila z močno ekipo iz Londona, v zadnjem krogu 7. februarja pa jo čaka še gostovanje pri vodilnem Parizu.

V ligi Aba, kjer so zmaji dobili le eno od zadnjih treh tekem, bodo to soboto gostila Igokeo, naslednji dve tekmi pa bo igrali v gosteh pri Studentskem centru in Borcu.

Prvi strelec znova Matković

Peta tekma z Zoranom Martićem na čelu Cedevite Olimpije se ni razpletla po željah domačih gledalcev. Njegovi igralci so pokazali dva povsem različna obraza. Začeli so s košarko brez obrambe, tako da je tekmec na začetku druge četrtine vodil že s 40:20, v nadaljevanju pa so se malce prebudili in poskrbeli za bolj izenačen drugi del. V 27. minuti je Cedevita Olimpija prvič na tekmi povedla z 69:68.

Volje in čvrstosti ni zadržala do konca. Umana Reyer je sredi zadnje četrtine znova prišla do dvomestne prednosti (91:81) in mirno prišla do šeste zmage, ki jo ohranja v igri za napredovanje v izločilne boje.

Strelsko so bili najbolj razpoloženi Karlo Matković, ki je dosegel 23 točk (met za dve točki 5:10, trojke 3:4), Justin Cobbs, ki je ob 19 točkah zbral devet podaj, ter Jaka Blažič (18 točk).