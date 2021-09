Cepljenih 90 odstotkov druščine, v kateri sta tudi Dragić in Dončić

Novo sezono lige NBA bodo odprli 20. oktobra ob 1.30 po slovenskem času, ko se bosta pomerila Milwaukee in Brooklyn. Velika večina košarkarjev je že cepljenih proti covidu-19, saj želi vodstvo lige s preventivnimi ukrepi zagotoviti nemoten potek sezone. Spomin na velike težave z organizacijo tekem v ligi NBA in poseben režim z mehurčki je v ZDA še vedno svež.



Po informacijah dobro obveščenih ameriških novinarjev je cepljenih več kot 90 odstotkov vseh košarkarjev in drugih akterjev tekem. Razlog za to se skriva tudi v dejstvu, da je vodstvo lige NBA zagrozilo s kaznijo v višini 300.000 dolarjev ekipi, ki ne bi mogla igrati tekme zaradi večjega števila pozitivnih košarkarjev.



Toronto, kamor se je preselil slovenski košarkar Goran Dragić, bo igral prvo tekmo 24 ur pozneje kot Milwaukee in Brooklyn, Dallas, pri katerem blesti Luka Dončić, pa še dan pozneje kot Toronto, oba ob 1.30 po slovenskem času. Denver (Vlatko Čančar) čaka prvi izziv 21. oktobra ob 4.00 po našem času.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: