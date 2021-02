Covid-19 tudi med zmaji, Olimpija brez derbija s Črnogorci

Standings provided by SofaScore LiveScore

V soboto ob 21. uri bi se morali košarkarjina derbiju 18. kola lige ABA v Podgorici pomeriti z Budućnostjo VOLI, tekmo pa so preložili zaradi pozitivnega primera na covid-19 v taboru ljubljanskih zmajev.Košarkarji Cedevite Olimpije so se v sredo na tekmi četrtega kola evropskega pokala pomerili z JL Bourgom in ga premagali z izidom 77:64. V soboto bi se morali v Podgorici udariti še z Budućnostjo, tekma pa je zaradi pozitivnega primera na novi koronavirus, odkritega na rutinskem testiranju, prestavljena. Rezervnega datuma vodstvo regionalnega tekmovanja še ni sporočilo.