Črni oblaki nad Dallasom, na daljši bolniški še Kyrie Irving

V 82 tekem dolgem rednem delu sezone v ligi NBA se vsako moštvo slej ko prej znajde v krizi, pri kvalitetnih moštvih, mednje brez dvoma sodi tudi Dallas, je ta največkrat posledica poškodb. Veliko upov so Teksašani po poškodbi Luke Dončića polagali v Kyrieja Irvinga, zdaj pa so (vsaj) za teden do dva ostali še brez drugega zvezdnika, ki ima težave s hrbteničnim vretencem.

Irving je manjkal že ob porazu s Clevelandom, takrat še zaradi bolezni, v Memphis pa z ekipo ni odpotoval zaradi bolečin v hrbtu. Podrobni pregledi so pokazali, da ima težave s hrbteničnim vretencem, zato bo v Dallasu opravil nekaj terapij, nato pa bodo lahko določili termin povratka. Iz moštva zaenkrat sporočajo, da bi se Irving na parket lahko vrnil v tednu do dveh, tovrstne poškodbe hrbta se pogosto vlečejo tudi dlje.

Dallas v tej sezoni brez Irvinga in Dončića še ni zmagal. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Za Dallas, ki je izgubil zadnjih pet srečanj, je to zelo slaba novica, v tej sezoni so štiri tekme odigrali brez obeh zvezdnikov in vse štiri tudi izgubili. Za nameček je januar v ligi NBA mesec z najbolj natrpanim urnikom in porazi se lahko hitro naberejo na računu Teksašanov, ki so zaenkrat še varno na mestih, ki vodijo v končnico.

Preroško se v teh dneh slišijo besede trenerja Jasona Kidda, ki je v pripravljalnem delu sezone opozarjal, da si mora Dallas z dobrim štartom v sezono nabrati zmagovito zalogo, s katero bo lahko prebrodil tudi morebiten vihar. Črni oblaki bodo nad moštvom Dallasa vztrajali vsaj še nekaj tednov, za piko na i smoli v zadnjem obdobju so zaradi zvina gležnja začasno ostali še brez centra Daniela Gafforda.