Prvi derbi zahoda Oklahomi, drugega bo zaznamoval Dallas (VIDEO)

Košarkarji Oklahome so v ligi NBA doma ugnali Boston s 105:92, zabeležili 15. zmago zapovrstjo in se učvrstili na vrhu lestvice zahodne konference. Oklahoma je v rednem delu neporažena od 2. decembra, ko jo je ugnal Houston. Vmes je najboljše moštvo zahoda izgubilo v finalu pokala proti Milwaukeeju, a ta poraz ne šteje v izkupiček rednega dela.

Drvi proti statusu prvega nosilca

S 30 zmagami in petimi porazi Oklahoma drvi proti mestu prvega nosilca na zahodu, saj drugouvrščeni Houston po zmagi proti Los Angeles Lakers zaostaja sedem zmag z razmerjem 23-12. Pri Oklahomi se je znova najbolj izkazal Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami in 11 skoki. Za Boston je Jayson Tatum dosegel 26 točk in pobral deset skokov.

Oklahoma je večji del prvega polčasa zaostajala, ob koncu tudi za deset točk (55:65), v drugem polčasu pa prvakom lige NBA dovolila vsega 27 točk. Boston je zadel le devet od 46 poskusov za tri točke. »Na parketu se zabavamo. Kadarkoli kdo naredi kaj dobrega, ga spodbujamo. To kemijo smo ustvarjali več let in stvari so se postavile na svoje mesto,« je po tekmi dejal Luguentz Dort, ki je 11 od 14 točk dosegel v zadnji četrtini.

Oklahoma je najprej pred dnevi prekinila niz devetih zaporednih zmag New Yorka, v nedeljo ustavila prvake lige NBA, v noči s srede na četrtek pa se bo v gosteh pomerila z vodilno ekipo lige Clevelandom. Ta zmagal desetič zapored in je pri razmerju 31-4. Tokrat je s 115:105 ugnal Charlotte (7-27), po porazu drugouvrščenega Bostona (26-10) pa še povečal prednost pred zasledovalci na vrhu vzhodne konference.

Darius Garland je za konjenike dosegel 25 točk, še trije košarkarji prve peterke pa so prispevali vsaj 17 točk. Pri Charlottu, ki je v nizu desetih zaporednih porazov, sta 24 točk dosegla LaMelo Ball in Brandon Miller.

LeBron James (desno) med eno od akcij. FOTO: Alex Slitz Getty/AFP

Na zahodu je Houston doma tesno s 119:115 ugnal LA Lakers (20-15). Jalen Green se je ustavil pri 33 točkah, tri manj je za moštvo iz Los Angelesa dosegel Anthony Davis. LeBronu Jamesu je podaja zmanjkala do trojnega dvojčka. Dosegel je 21 točk, 13 skokov in devet podaj.

Po odhodu trenerja Mika Browna se pobira Sacramento (17-19). Dosegel je četrto zaporedno zmago in zanesljivo ugnal Golden State (18-17) s 129:99. Malik Monk je za goste dosegel 26 točk, prav toliko jih je za domače bojevnike dal Stephen Curry.

Dallas na parket v torek zjutraj

Kmalu bo sprejel nov izziv tudi Dallas, ki še naprej ne more računati na poškodovanega Luko Dončića, v torek zjutraj ob 2. uri po slovenskem času bo gostoval v Memphisu. Kdaj se bo vrnil v ekipo Dončić, še ni povsem znano. Memphis na lestvici zahoda zaostaja le za Oklahomo in Houstonom, ki sta se merila ponoči, Dallas pa je ta čas peti.