Najboljši Cleveland je bil premočan za oslabljeni Dallas

Košarkarji Dallasa, še vedno brez poškodovanega Luke Dončića in obolelega Kyrieja Irvinga, so v ligi NBA doživeli nov poraz. S 134:122 se je v Teksasu veselil Cleveland, ki je dosegel deveto zaporedno in 30. zmago v sezoni ter potrdil prvo mesto na vzhodu in v ligi.

Junak tekme v Dallasu je bil Evan Mobley s 34 točkami, Caris LeVert jih je dodal 17. Za Dallas je bil s 26 točkami najbolj učinkovit Quentin Grimes, Jaden Hardy je dodal 17 košev in Klay Thompson 16. Gostje so svojo moč dokazali v prvem polčasu, ko so zaostanek 17:21 z 20 zaporednimi točkami spremenili v vodstvo 16 točk.

Dallas je po četrtem zaporednem porazu na zahodu zdaj peti. Mesto pred njim je Denver, kjer prav tako manjka slovenski reprezentant Vlatko Čanćar. Denver je doma s 110:113 izgubil s San Antoniom, tega pa ni mogel preprečiti niti izjemni Nikola Jokić z 41 točkami, 18 skoki in devetini podajami. Le ena podaja je Srbu zmanjkala za 15. trojni dvojček v sezoni.

Victor Wembanyama je v zadnjih sekundah ukanil Nikolo Jokića in na 21. rojstni dan ter v jubilejni 100. tekmi v ligi NBA pripomogel k zmagi San Antonia proti Denverju. Francoz je dosegel 35 točk, Srb 41. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP

Prav Jokić je bil tisti, ki je v končnici zapravil preobrat. Pri vodstvu gostov s 111:110 je imel Denver 17 sekund za zadnji napad, Jokiću pa je 4,1 sekunde pred koncem žogo po slabi podaji na jubilejni 100. tekmi v ligi žogo ukradel Francoz Victor Wembanyama, Devin Vassell pa je postavil končni izid. Michael Porter Jr. je z velike razdalje sicer skušal izenačiti, a ni bil natančen. Wembanyama, ki bo danes praznoval 21. rojstni dan, je tekmo končal s 35 točkami in 18 skoki.

Oklahoma City vodi na zahodu in za zmago zaostaja za Clevelandom. Ponoči je s 117:107 v velikem derbiju premagala New York Knicks. Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je za 14. zaporedno zmago dosegel 33 točk. Jalen Williams je zbral 20 točk, Aaron Wiggins 19, Isaiah Hartenstein pa je proti svoji nekdanji ekipi zbral 14 skokov, sedem podaj in štiri točke.

Pri New Yorku, ki je pred gostovanjem v Oklahomi nanizal devet zmag, je Mikal Bridges dosegel 24 točk, Karl-Anthony Towns je končal pri 17 točkah in 22 skokih, Jalen Brunson je dosegel 22 košev, Josh Hart pa 19. Ostali igralci so skupaj dodali še pet točk. Šele četrtič v 79-letni zgodovini lige se je zgodilo, da sta se pomerili ekipi z devet in več zaporednimi zmagami.

LeBron James je še v eni statistični prvini presegel Michalea Jordana. Postal je košarkar z največjim številom tekem, na katerih je dosegel vsaj 30 točk. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports Via Reuters Con

Derrick White s 23 točkami in Jayson Tatum ter Payton Pritchard s po 20 so aktualnim prvakom iz Bostona zagotovili visoko zmago s 109:86 v Houstonu.

Ponoči pa je blestel tudi C.J. McCollum, ki je ob zmagi New Orleansa proti Washingtonu s 132:120 dosegel 50 točk. Štiridesetletni LeBron James pa je k zmagi Los Angeles Lakers proti Atlanti s 119:102 prispeval 30 točk in postal košarkar z največjim številom tekem, na katerih je dosegel vsaj 30 točk. To se mu je posrečilo že 563, s čimer je prehitel je Michaela Jordana. Austin Reaves 20, Anthony Davis pa 18 točk in 19 skokov. Na drugi strani je bil Trae Young s 33 koši najbolj učinkovit košarkar na tekmi.