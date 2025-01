(VIDEO) Dallas brez Dončića do tretjega zaporednega poraza

Košarkarji iz Dallasa so v odsotnosti poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića na zadnjih štirih tekmah doživeli tretji poraz v severnoameriški ligi NBA. Po porazih v Portlandu in Sacramentu so danes izgubili še v Houstonu z 99:110, z razmerjem zmag in porazov 20-14 pa so na petem mestu v zahodni konferenci.

V teksaškem obračunu je bil pri Dallasu najbolj učinkovit Quentin Grimes s 17 točkami, Klay Thompson in Kyrie Irving pa sta dosegla po 16 točk. Pri Raketah so prednjačili Alperen Sengun s 23, Jalen Green z 22, Dillon Brooks z 19 in Cam Whitmore z 18 točkami. Dallas bo v noči na nedeljo gostil Cleveland, sicer vodilno ekipo vzhodne konference (29 zmag in 4 porazi).

Denver je na domačem parketu premagal Atlanto s 139:120. Prvo ime dvoboja je bil Srb Nikola Jokić s 23 točkami, 17 skoki in 15 asistencami, kar je že njegov trinajsti trojni dvojček v tej sezoni. Slovenec Vlatko Čančar zavoljo poškodbe ni igral za domačo ekipo, pri gostujoči je bil najbolj učinkovit Trae Young s 30 točkami in devetimi podajami.

Kratkohlačniki iz New Yorka so dosegli deveto zmago v nizu. V odsotnosti svojega prvega igralca Jalena Brunsona sta blestela Karl-Anthony Towns in Josh Hart. Prvi je za zmago proti Utahu s 119:103 dosegel 31 točk in pobral 21 žog pod obema obročema, drugi pa je prispeval 15 točk, 14 skokov in 12 podaj.

Detroit je doma ugnal Orlando s 105:96, Washington je bil boljši od Chicaga s 125:107, Miami od New Orleansa s 119:108, Sacramento pa od Philadelphie s 113:107.