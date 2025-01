Košarkarji Clevelanda z manjšo zamudo pokvarili rojstni dan LeBronu Jamesu

Prvouvrščeni košarkarski moštvi konferenc v ligi NBA sta na silvestrovo potrdili svoj položaj. Cleveland Cavaliers, vodilna ekipa prvenstva in vzhoda, je s 122:110 slavila na gostovanju pri Los Angeles Lakers, na zahodu pa je Oklahoma City Thunder ugnala Minnesoto s 113:105.

Košarkarji Clevelanda so LeBronu Jamesu z manjšo zamudo pokvarili 40. rojstni dan, ki ga je praznoval v ponedeljek, saj je na prvi tekmi s štirimi križi doživel poraz v domači dvorani. Ameriški zvezdnik, ki je osvojil že štiri naslove prvaka v ligi NBA, leta 2016 s Clevelandom, kjer je odraščal, je dosegel 23 točk, sedem podaj, štiri skoke in blokado. Obenem je postal prvi košarkar, ki je v ligi NBA igral tako kot najstnik kot tudi tudi pri štiridesetih letih.

V zmagoviti zasedbi so blesteli Jarrett Allen s 27 točkami in 14 podajami, Donovan Mitchell (26 točk) in Evan Mobley (20). Svoj izkupiček je Cleveland povišal že na 29 zmag v sezoni, le štirikrat pa je doživel poraz. Pri LA Lakers, ki v drugem delu tekme ni več vodil, je izstopal Austin Reaves, ki je dosegel 35 točk in 10 podaj, za trojni dvojček pa mu je zmanjkal en skok. Anthony Davis je dodal 28 točk in 13 skokov.

Znova blestel Shai Gilgeous-Alexander

Oklahoma je svoje navijače ob vstopu v leto 2025 nagradila z 12. zaporedno zmago, kar je ekipi v zgodovini tega tekmovanja uspelo le v sezoni 2012/13, ko je tam igral še Kevin Durant. Vnovič je bil ključni igralec domače zasedbe Shai Gilgeous-Alexander s 40 doseženimi točkami, 15 pa jih je k uspehu prispeval Isaiah Hartenstein.

Gostje so v prvem delu vodili že za 12 točk, v drugem polčasu še z 52:46, odločilna pa je bila tretja četrtina, ki jo je Oklahoma dobila kar s 43:23. Za Minnesoto, pri kateri je kar pet košarkarjev doseglo dvomestno število točk, je bil z dvajsetimi najbolj razpoložen Anthony Edwards, točko manj je dosegel Naz Reid.

Visoko zmago so dosegli tudi branilci lovorike iz Bostona, ki so se s 125:71 poigrali s Torontom za 11. zaporedno zmago nad kanadsko ekipo. Manj točk je Boston na tekmi nazadnje prejel pred več kot desetletjem (2023), z višjo razliko (56 točk) pa je Boston v ligi NBA slavil le leta 2018 proti Chicagu.

Jayson Tatum je dosegel 23 točk, kar 18 v tretji četrtini, ki so jo gostitelji dobili s 45:18. Payton Pritchard je dodal 19 košev, sedmerica košarkarjev pa je dosegla dvomestno število točk. Boston je na tekmi zadel kar 22 trojk iz 43 poskusov.

Joe Mazzulla, trener Bostona, je ob tem izjavil, da je visoka zmaga s Torontom le del procesa, ki naj bi ekipo tudi letos pripeljal v boj za naslov prvaka. »Veliko je stvari, na katerih moramo še trdo delati. A vidi se, da se izboljšujemo.«

Odlična vrnitev Giannisa Antetokounmpa

Milwaukee Bucks so preobrnili tako rekoč izgubljeno tekmo. Proti Indiani so zaostajali že za 19 točk, na koncu pa zmagali s 120:112. Grški velikan Giannis Antetokounmpo, ki je bil zaradi bolezni odsoten na zadnjih treh tekmah, je v drugem polčasu našel svoj ritem in je tekmo končal s 30 točkami in 12 skoki. V prvem delu je dosegel vsega štiri točke. Brook Lopez je k zmagi dodal 16 točk, igralca s klopi Bobby Portis ml. in Gary Trent ml. pa 14.

Uspešen večer ima s 27 točkami, devetimi skoki, petimi podajami, tremi blokadami in ukradeno žogo za sabo tudi Victor Wembanyama, ki je ob zmagi San Antonio Spurs nad Los Aneles Clippers (122:86) igral le 26 minut.

Jaren Jackson ml. pa je dosegel 38 točk za zmago Memphis Grizzlies nad Phoenix Suns s 117:112, 31 jih je dodal Desmond Bane. Pri Phoenixu je bil z 29 točkami in 10 skoki najbolj razpoložen 36-letni Kevin Durant.

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v novo koledarsko leto vstopili kot četrti na zahodu. Na predvečer novega leta so brez poškodovanega Luke Dončića izgubili s Sacramentom s 100:110, žedanes ponoči pa ekipo čaka gostovanje na teksaškem derbiju pri Houstonu.