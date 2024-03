Curry po vrnitvi in zmagi: Vedno bodo govorili o meni in o njem

Ljubitelji košarke so vendarle dočakali vrnitev Stephena Curryja pod obroče. Ameriški zvezdnik je po zvinu gležnja dosegel 31 točk, rezervist Klay Thompson jih je dodal 26, njuna ekipa Golden State Warriors pa je v kalifornijskem obračunu s 128:121 slavila zmago nad Los Angeles Lakers.

Jezerniki so imeli na domačem parketu dvorane Crypto.com precej smole. Zaradi udarca v levo oko so že zgodaj izgubili Anthonyja Davisa, na koncu pa so doživeli poraz kljub izjemni predstavi prvega med zvezdniki LeBrona Jamesa, ki je navdušil s 40 točkami.

»Velika zmaga za nas,« se je po obračunu smejalo Curryju. »Ne vem, kdaj smo jih nazadnje premagali tukaj. Velika stvar.«

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA je izpustil zadnje tri tekme Golden Stata. Njegova odsotnost se zelo pozna, saj so Bojevniki brez njega v tej sezoni le enkrat zmagali, doživeli pa štiri poraze.

Curry, ki se lahko pohvali s štirimi šampionskimi prstani v najmočnejši košarkarski ligi, se je vrnil z zanesljivo predstavo, dodal je šest skokov in pet podaj, medtem ko je zadel 12 od 24 metov iz igre. Z razdalje še ni bil tako natančen, saj je iz desetih poskusov za tri točke le trikrat poslal žogo skozi obroč.

»Vedno bodo govorili o meni in njem,« je o Jamesu dejal Curry. »Nocoj je šlo za celotno našo ekipo. Le popolni lahko zmagamo.«

LeBron James je navdušil s 40 točkami. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Draymond Green je za Bojevnike zbral 12 skokov in 13 podaj, Jonathan Kuminga pa 23 točk. Tekmo je proti koncu za nekaj minut prekinila okvara zaslona, ki odšteva čas, ki ga ima ekipa na voljo za napad. »Tega še nisem doživel v svoji karieri. Ponavadi imajo rezervni zaslon ali kaj podobnega,« je dejal Curry.

V razvrstitvi zahodne konference v ligi NBA je precejšnja gneča na lestvici. Dallas Mavericks so s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu z razmerjem 38 zmag in 29 porazov na osmem mestu. Golden State (35:31) je deveti le odstotno točko pred Lakers (36:32) na desetem mestu.

Teksašani drevi proti Denverju

Dallas bodo igrali drevi po srednjeevropskem času. Čaka jih obračun proti vodilni ekipi zahoda Denverju, ki si sicer po novem prvo mesto z razmerjem 47 zmag in 20 porazov deli z ekipo Oklahoma City Thunder. Za zdaj še ni jasno, ali bo po poškodbi stegenske mišice proti Denverju igral tudi Dončić.

Jalen Williams je dosegel 23 točk, zbral sedem skokov in šest podaj ter pomagal Oklahomi, da je premagala Memphis s 118:112.

Na drugih tekmah so košarkarji Houston Rockets premagali Cleveland Cavaliers s 117:103, Indiana Pacers so bili boljši od Brooklyn Nets s 121:100. Philadelphia 76ers je ugnala Charlotte Hornets s 109:98, košarkarji moštva New Orleans Pelicans pa so bili boljši od Portland Trail Blazers (126:107), ki so sicer že odpisani iz boja za končnico.

Chicago Bulls so s 127:98 premagali Washington Wizards, ki prav tako nimajo več niti teoretičnih možnosti za končnico.

Košarkarji Utah Jazz so doma klonili proti tretji najboljši ekipi zahoda Minnesota Timberwolves s 100:119. Tudi Sacramento Kings na domačem parketu niso bili kos New York Knicks (91:98), za katere je Jalen Brunson dosegel 42 točk.