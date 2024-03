Razigrani Nikola Jokić čaka, kaj mu lahko pripravi Luka Dončić

Košarkarje Dallasa in slovenskega zvezdnika Luko Dončića v nedeljo od 20.30 po srednjeevropskem času v ligi NBA čaka dvoboj z Denverjem in najkoristnejšim igralcem lanskega finala Nikolo Jokićem. Prvaki lige NBA so se ogreli in premagali že odpisani San Antonio s 117:106. Jokić je dosegel 31 točk.

Denver je svoj zmagovalni niz podaljšal na pet tekem in prišeldo samostojnega vodstva v zahodni konferenci z razmerjem 47 zmag in 20 porazov.

To je tudi drugi najboljši rezultat lige NBA. Boljši j zegolj vodilni vzhodne konference Boston z razmerjem 52 zmag in 14 porazov. Boston si je kot prvi že zagotovil mesto v končnici.

Dallas trenutno zaseda zadnje, osmo mesto v razvrstitvi zahoda, ki teksaško zasedbo še vodi v končnico. Teksašani imajo razmerje 38 zmag in 29 porazov. Za zdaj še ni jasno, ali bo lahko proti Denverju pomagal tudi Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil tekmo proti Oklahomi.

»Zadržati prvo mesto je za nas velika stvar,« je po zmagi v Austinu v Teksasu dejal rezervist Denverja Christian Braun, ki je v zadnjih minutah zamenjal Jokića, dvakratnega najkoristnejšega igralca lige NBA.

»Imeli smo pobudo. Naši rezervni igralci so opravljali res dobro delo, igrali smo zelo dobro od premora All-Star. To je tisto, kar moramo narediti. Tukaj sem, da Jokiću in Jamalu Murrayju privoščim nekaj počitka.«

Ob zanesljivi predstavi Jokića je bil povsem v senci francoski 20-letni novinec Victor Wembanyama, ki je za San Antonia dosegel 17 točk pri metu 4:12 iz igre.

V New Orleansu so domači košarkarji premagali LA Clippers s 112:104. Zion Williamson je dosegel 34 točk za domače. New Orleans je peti na lestvici zahoda, LA Clippers so četrti.

Košarkarji Charlotta so doživeli poraz proti Phoenixu s 96:107. Devin Booker je za Phoenix dosegel 21 točk.

Detroit je klonila proti Miamijut s 95:108, tekma Toronto je izgubil od Orlanda 103:113. Do zmage je prišel tudi Utah proti Atlanti s 124:122.