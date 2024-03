Kljub zmagi slaba volja Dončića, tekmo je končal v bolečinah

Niz trojnih dvojčkov Luke Dončića je po sedmih tekmah končan, Dallas je proti Golden Statu, kjer zaradi poškodbe ni igral Stephen Curry, vknjižil četrto zmago v nizu. Slavili so s 109:99, Dončić pa je tekmo končal z 21 točkami, 9 skoki in tremi asistencami.

A tekme Luka ni odigral do konca, ob 6:46 pred koncem ga je Jason Kidd potegnil iz igre in kmalu je bilo znano, da se Dončić ne bo vrnil na parket. Na klopi je imel na nogi vroče obkladke, Kidd je po tekmi potrdil, da je Luka potegnil iz igre zaradi poškodbe: »Dal mi je signal, da čuti bolečine v zadnji stegenski mišici, zato nismo želeli ničesar tvegati.«

Ob odhodu iz arene Dončić izjav ni dajal, je pa Kidd potrdil, da je vprašljiv za naslednjo tekmo proti Oklahomi, ki bo že danes zvečer, in da bodo položaj ocenjevali sproti. Glede na to, da je sezona v ligi NBA vstopila v ključni del, ko pride do največ poškodb, pri Dallasu verjetno z Lukom ne bodo tvegali.

Ob zmanjšani vlogi Dončića je bil prvo ime Dallasa Kyrie Irving, ki je bil s 23 točkami, 10 asistencami in osmimi skoki blizu trojnemu dvojčku, bolj zadržan je bil tokrat na zadnjih tekmah razpoloženi Daniel Gafford (10 točk). Je pa nadaljeval niz 100-odstotnega meta iz igre, trenutno je že pri številki 33 in mu do rekorda Wilta Chamberlaina manjkata le še dva.

Irving je obračun končal s 23 točkami, 10 podajami in 8 skoki. Daniel Gafford je 10 točkam dodal kar sedem blokad, iz igre pa je zadel že 33 zaporednih metov. Do absolutnega rekorda Wilta Chamberlaina (35) mu manjkajo še trije zaporedni zadeti meti. »Če mi bo uspelo, super. Nekoliko bom to seveda proslavil, ampak na koncu šteje le to, da skupaj s soigralci zmagujemo.«

Pri Golden Statu je Jonathan Kuminga dosegel 27 točk. Na preostalih srečanjih velja izpostaviti poraz New Orleansa, neposrednega tekmeca Dallasa v boju za končnico, proti Clevelandu, in zmago Sacramenta, ki je sezonsko serijo proti Los Angeles Lakers zaključil s še četrto zmago, kalifornijski tekmeci so ostali praznih rok.

Liga NBA:

Detroit Pistons - Toronto Raptors 113:104

Orlando Magic - Brooklyn Nets 114:106

Indiana Pacers - Chicago Bulls 129:132 (podaljšek)

Miami Heat - Denver Nuggets 88:100

Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 98:110

New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers 95:116

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 109:99

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 106:102

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 120:107