Curry zrežiral preobrat, pomagalo ni niti 31 Dončičevih točk

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali še tretji zaporedni poraz in šestega v sezoni. Tokrat so bili od ekipe iz Teksasa boljši igralci Golden State Warriors, ki so v Chase Centru v San Franciscu zmagali s 120:117. Domači as Stephen Curry je blestel s 37 točkami. Slovenski zvezdnik v vrstah Dallasa Luka Dončić je dosegel 31 točk.

Curry je bil še zlasti razpoložen v končnici tekme, ko je blestel z 12 točkami. Curry je metal 14:27 iz igre in dosegel pet trojk ter dodal devet podaj in šest skokov.

Dončić je 31 točkam dodal osem skokov in šest asistenc. Je pa imel Slovenec ogromne težave s črte za tri točke, le dva od njegovih desetih poskusov sta končala v košu.

Mavericks bodo odpotovali v Utah, kjer bodo v petek igrali proti Jazz, medtem ko bodo Warriors gostili Memphis.

Dallas v razvrstitvi zahodne konference zaseda 11. mesto, z razmerjem zmag in porazov 5:6. Na vrhu razpredelnico so tri ekipe, ki si delijo razmerje 9:2 v zmagah in porazih, in sicer Phoenix Suns, Golden State ter Oklahoma City Thunder.