Po 12 zaporedni zmagi ima konjenica Clevelanda še višje cilje

Prihod trenerja Kennyja Atkinsona v Cleveland je bil zadetek v polno. Brez kadrovskih sprememb se je moštvo dvignilo iz povprečja, Atkinson je v napadu znal poiskati bolj vidno vlogo za Evana Mobleyja in Cleveland je na uvodu v novo sezono lige NBA neustavljiv. Prvi po Golden Statu iz sezone 2015/16 so sezono začeli z 12 zaporednimi zmagami, od Chicaga so bili boljši s 119:113.

Cleveland se je moral za novo zmago potruditi, v tretji četrtini so zaostajali že za osem točk, nato pa so rezervisti pripravili zasuk in neporaženi niz na uvodu v sezono se je nadaljeval. Po skoraj desetletju se je nekdo približal dosežku Bojevnikov, ki so sezono 15/16 začeli s kar 24 zaporednimi zmagami, redni del nato zaključili z razmerjem 73-9, a nato v finalu proti LeBronu Jamesu in Clevelandu ostali brez šampionskega prstana.

Kennyju Atkinsonu gre največ zaslug za dobre igre Clevelanda na začetku sezone. FOTO: Matt Marton/Reuters

Za Konjenike je razmerje 12-0 odlična napoved, pet od sedmih moštev, ki so tako dobro štartala v sezono, je osem mesecev kasneje igralo v finalu lige NBA. »Lepo je biti del zgodovine, a se zavedamo, da nismo naredili še nič. Je pa nekaj posebnega, ker nam uspe zmagovati tekme, tudi ko se znajdemo v zaostanku, vsakič je nekdo drug jeziček na tehtnici in to nas dela tako nevarne,« je po tekmi, ki jo je končal s 36 točkami, povedal glavni zvezdnik Donovan Mitchell.

Pri Clevelandu znova zelo dobro igra tudi njegov partner v branilskem dvojcu Darius Garland, Atkinson pa je našel tudi rešitev, kako učinkovito skupaj na parket postaviti visoka igralca Jaretta Allena in Mobleyja. Oba nerada mečeta za tri točke, a je Atkinson za Mobleyja našel učinkovito vlogo v rotaciji in ga v napadalnih akcijah uporablja kot napadalca iz kota, kar obrambam povzroča veliko preglavic.

Luka Dončić bo na dvoboj z vročim Clevelandom še nekaj časa počakal, prvo od dveh tekem bosta moštvi odigrali šele 4. januarja. Že v noči na sredo pa Dallas čaka prva tekma medsezonskega turnirja, gostovali bodo v San Franciscu pri Bojevnikih.