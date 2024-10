Bečirović v ambicioznih Atenah brani prestol pred Turki in Realom

Danes ob 18.45 bo v Berlinu znova zaigrala himna evrolige, pri Albi edinega Slovenca Žige Samarja (zaradi poškodbe ne igra od aprila) bo gostoval branilec naslova Panathinaikos, kjer Sani Bečirović še naprej opravlja vlogo športnega direktorja. V Atenah so svoje šampionsko moštvo še okrepili, prišel je eden najboljših igralcev evrolige v minulih sezonah Lorenzo Brown, stavnice pa zelenim iz Aten pripisujejo največ možnosti, da ubranijo naslov.

Glavni izzivalci prihajajo iz soseščine, v Pireju je Olympiacos prevetril zasedbo, iz lige NBA se je vrnil Saša Vezenkov in s 3,7 milijona evrov letne plače postal najbolje plačani košarkar v evroligi, v Evropo se z Olympiacosom za 2 milijona letno vrača tudi Evan Fournier. Visokih ambicij ne skrivata niti Fenerbahče in Efes, Monako si želi na zaključni turnir, znova na vrh meri tudi madridski Real.

S povsem prevetreno ekipo pa bodo končnico lovili tudi pri Partizanu, ki je znova prodal več kot 15.000 sezonskih vstopnic in ostaja najbolj vroč teren v evroligi. Iz lige NBA se v Beograd vrača Aleksej Pokuševski, iz Dallasa prihaja Frank Ntilikina, med pomembne okrepitve sodi vsaj še center Isaac Bonga, ki prihaja iz Bayerna. Željka Obradovića vsaj na začetku sezone čaka precej dela, da bo uigral novo moštvo, v katerem je od lani ostal le Balša Koprivica, s proračunom v višini kar 23 milijonov evrov pa je jasno, da se Partizan preprosto mora prebiti v izločilne boje.

Eden od najboljših igralcev Partizana, tudi kapetan črno-belih Kevin Punter, je pred sezono okrepil Barcelono, kjer bo letno prejemal kar 2 milijona evrov.

Drugi beograjski evroligaš Crvena zvezda je ohranil srbsko jedro mošta, domov se iz Barcelone vrača Nikola Kalinić, iz Virtusa Ognjen Dobrić, v Pionirju pa bo rdeče-beli dres nosil tudi nekdanji član Olimpije Codi Miller-McIntyre. Pri Zvezdi v sezono vstopajo z manj pretresi kot Partizan, po zaslugi bogatih izkušenj predvsem srbskih reprezentantov pa Crvene zvezde ne gre vnaprej odpisati.

Del evroligaške druščine bo tudi novopečeni slovenski reprezentant Josh Nebo, ki je poleti okrepil vrste Milana. Letošnja sezona bo po številnih napovedih najbolj izenačena in tudi najbolj kakovostna doslej. V Evropo je prišlo 10 igralcev iz lige NBA, ob že omenjenih izpostavimo še Cedija Osmana, ki je iz New Yorka prišel v Panathinaikos, in Furkana Korkmaza, ki se je preselil na relaciji Philadelphia – Monako.

V Atenah je naslovu sledilo veliko slavje, prihodnje leto maja ga želijo ponoviti, morda tudi z zaključnim turnirjem na domačih tleh. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Prvih šest moštev se bo neposredno uvrstilo v končnico, ekipe na mestih 7 do 10 se bodo pomerile za preostali dve četrtfinalni vozovnici, o zmagovalcu evrolige pa bo znova odločal zaključni turnir četverice. Gostitelj zaenkrat še ni znan.

Evroliga, spored 1. kola:

Alba Berlin - Panathinaikos Atene (18.45)

Žalgiris Kaunas - Barcelona (19.00)

Monaco - Armani Milano (19.00)

Baskonia Vitoria - Partizan Beograd (20.30)

Bayern München - Real Madrid (20.45)

Maccabi Tel Aviv - Asvel Villeurbanne (21.00);