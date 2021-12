Dallas brez Dončića klonil v volčjem brlogu

Brez še vedno odsotnega Luke Dončića so košarkarji Dallas Mavericks izgubili pri Minnesota Timberwolves s 105:111. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo gostitelji dobili za osem točk in podaljšali niz zmag na štiri tekme. V noči na sredo se bosta tekmeca pomerila v Teksasu.

Pri Dallasu je 28 točk dosegel Tim Hardaway ml., Dorian Finney-Smith jih je dodal 23. Maxi Kleber je zbral 14 skokov, Kristaps Porzingis ni imel dobrega dne (13 točk, 3 skoki), Jalen Brunson, ki nadomešča poškodovanega Dončića, je zbral 18 točk in 11 asistenc. Pri volkovih sta strelsko izstopala Karl-Anthony Towns (24) in D'Angelo Russell (22).

Tim Hardaway ml. je bil z 28 točkami strelec tekme, vendar je Dallas izgubil. FOTO: Bruce Kluckhohn/USA Today Sports

Dve minuti pred koncem je bil izid 103:105, nakar je ključno trojko zadel Towns. Minnesota je na osmem mestu zahodne konference prehitela Dallas, ki ima 14 zmag in 15 porazov.

Izidi:

Detroit Pistons : Miami Heat 100:90

Memphis Grizzlies : Portland Trail Blazers 100:105

Sacramento Kings : San Antonio Spurs 121:114

Chicago Bulls : Los Angeles Lakers 115:110

Phoenix Suns : Charlotte Hornets 137:106

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 111:105

preloženo: Philadelphia – New Orleans, Atlanta – Cleveland, Brooklyn – Denver.