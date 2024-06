Dallas je položil orožje, Boston slavi naslov prvaka lige NBA

Košarkarska pravljica, ki jo je letos spomladi in v zgodnjem poletju s soigralci v Dallasu pisal Luka Dončić, se je končala. Boston Celtics so bili na peti tekmi finala pretrd oreh, vodili so od prve do zadnje minute in s 106:88 zasluženo vknjižili še četrto finalno zmago, ki je bila dovolj za 18. naslov prvakov lige NBA slovite franšize z vzhodne obale lige NBA. Dončić je severnoameriško sezono končal z 28 točkami, 12 skoki in petimi asistencami.

Že po nekaj minutah igre v TD Gardnu je bilo jasno, da finalna serija novega večera ne bo dočakala. Na krilih naelektrene publike in z razigranim Jaysonom Tatumom, ki je z 31 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami odigral najboljšo tekmo v seriji, je Boston začel graditi razliko, Dallas je imel težave pri zapiranju skoka pod svojim obročem, v napadu pa žoga ni želela v koš, tudi Dončić je zgrešil prvih šest trojk na tekmi.

Ekipa Bostona je kot ustvarjena za boj z Luko Dončićem, a se je Ljubljančan več kot dostojno kosal s tekmeci. FOTO: Peter Casey/Reuters

Ob polčasu je semafor že kazal +21 za Kelte in v Bostonu se je začelo odštevanje do šampionskega slavja. Dončić je v drugem polčasu sicer prestavil v višjo prestavo in tekmo končal z 28 točkami (12/25 iz igre, 2/9 za tri), a je bilo to premalo, pogrešal je pomoč razigranih soigralcev. Kyrie Irving je imel na bostonskem parketu spet obilo težav in je tekmo končal s 15 točkami, skupnih 22 točk Derricka Jonesa, PJ Washingtona, Daniela Gafforda in Derecka Livelyja pa je bilo premalo za presenečenje.

Po zadnji sireni so v Bostonu konfeti zasuli dvorano, Jaylen Brown je prejel naziv najkoristnejšega igralca finala (MVP, danes 21 točk), ki si ga je povsem zaslužil, Boston pa je začel slaviti 18. naslov v zgodovini lige NBA, s čimer so zdaj sami na vrhu najuspešnejših franšiz, prehiteli so večne tekmece Los Angeles Lakers. Zadnji naslov je Boston slavil leta 2008, 16-letna suša je tako končana.

Slavje v TD Gardnu se je lahko začelo. FOTO: David Butler/Reuters

»Po vsem, kar smo slišali o naši ekipi, da nismo šampioni, da nismo iz pravega testa, da ne znamo zmagovati, smo stopili skupaj in pokazali, da lahko najdemo pot na vrh,« je bil prvi odziv MVP-ja finala. Za Dončića se je torej sezona končala, kljub porazu z 1:4 v finalu pa bo šla v zgodovino kot sezona presežkov. Nenazadnje je Luka s soigralci še januarja razmišljal o lovu na končnico, ne o visokih uvrstitvah, nato so s spretnima menjavama za Washingtona in Gafforda ustvarili dobro jedro ekipe, ki jih je pripeljala do finala.

Za najboljšo ekipo v ligi je bilo to premalo, tudi Dončić je v težavah v obrambi dobil motivacijo, da pred naslednjo sezono naredi še korak naprej in se še bolj lačen zmag vrne v boj za šampionski prstan. Tudi Tatum, Brown in soigralci so morali najprej dvakrat izgubiti v finalu, preden so našli pot na vrh.