Dallas Mavericks ostali brez želene okrepitve

Vodilni možje pri košarkarskem klubu Dallas Mavericks so si zelo želeli v svoje vrste zvabiti finskega zvezdnika Laurija Markkanena, ki je nedolgo tega na glas izrazil nezadovoljstvo nad svojim položajem pri moštvu Chicago Bulls. V zameno za 24-letnega asa iz mesta Vantaa pri Helsinkih so Bikom med drugim ponujali tudi Nemca Maxija Kleberja.



Toda Markkanen, ki je imel po besedah zastopnika Michaela Lelchitskega ponudbe iz več kot desetih klubov, se je po temeljitem razmisleku odločil za prestop k zasedbi Cleveland Cavaliers. Z vodstvom kluba iz Ohia je sklenil štiriletno pogodbo za 67,4 milijona dolarjev, po kateri bo v povprečju prejemal po 16,75 milijona ameriških »zelencev« na sezono.



S tem bo 213 centimetrov visoki košarkar na vrhu lestvice najbolje plačanih finskih športnikov zrinil svetovnega podprvaka v formuli 1 Valtterija Bottasa, ki je lani pri Mercedesu zaslužil 15,75 milijona dolarjev. »Zares sem srečen, da je prišlo do prestopa, saj sem potreboval nov začetek v ligi NBA. Neizmerno se že veselim izzivov, ki so pred nami,« je omenil »Zaključevalec« (The Finnisher), kakor so mu nadeli vzdevek onstran Atlantika.



Markkanen je za Bike v štirih sezonah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigral 221 tekem, na katerih je v povprečju dosegal po 15,6 točke, 7,1 skoka in 1,2 asistence. V prejšnji sezoni, med katero so ga pestile poškodbe, je član finske reprezentance, ki se bo – mimogrede – v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 dvakrat pomerila tudi s Slovenijo, zbiral po 13,6 točke, 5,3 skoke in 0,9 asistence.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: