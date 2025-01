Dončićev Dallas še drugič zapovrstjo premagal vodilno ekipo lige (VIDEO)

V severnoameriški ligi NBA je vse bolj zanimivo. V napetem obračunu med Dallasom in Oklahomo so gostje iz Dallasa slavili zmago s 121-115. Kljub odsotnosti Luke Dončića, ki je izpustil zadnji mesec zaradi poškodbe leve mečne mišice, so se izkazali Spencer Dinwiddie, P.J. Washington in Kyrie Irving.

Dinwiddie je dosegel 28 točk, Washington pa je k zmagi prispeval 22 točk in 19 skokov. Irving je dodal še 24 točk, kar je Dallasu omogočilo, da premaga vodilno ekipo zahodne konference, ki je doslej utrpela le osem porazov.

Naslednjič na parket v soboto zvečer

Dallas je dosegel 121 točk z 52,7-odstotno uspešnostjo meta iz igre in zadel 14 trojk s 45,2-odstotno natančnostjo. V napadu so Teksašani zbrali 8 skokov, v obrambi pa 35 skokov, kar je skupno naneslo 43 skokov.

Poleg tega so zbrali 25 podaj, 9 ukradenih žog in 3 blokade, a izgubili kar 20 žog, kar je Oklahoma uspela izkoristiti le v omejenem obsegu. Dallas je v zadnjih petih tekmah povprečno dosegal 108 točk in imel 46-odstotno uspešnost meta iz igre, medtem ko je Oklahoma City v istem obdobju povprečno dosegala 120 točk z 49-odstotno uspešnostjo meta iz igre.

Trener Dallasa Jason Kidd je po tekmi povedal: »Kljub odsotnosti Luke smo dokazali, da lahko igramo na visoki ravni. Dinwiddie, Washington in Irving so pokazali izjemno borbenost in odločnost, kar nas je pripeljalo do zmage.« Dallas se bo v naslednji tekmi pomeril z Bostonom, in sicer v soboto ob 23.30 po slovenskem času, medtem ko bo Oklahoma obiskala Portland.

Jokićev trojni dvojček

Denver je na domačem parketu s 130:123 premagal Sacramento v napeti tekmi, kjer je znova blestel Nikola Jokić. Jokić je dosegel 30 točk, 13 skokov in 10 podaj, kar je bil njegov peti zaporedni trojni dvojček. Sacramento je sicer začel obetavno, vendar ni uspel zadržati prednosti, kljub izjemni predstavi Domantasa Sabonisa, ki je prispeval 24 točk, 18 skokov in 7 podaj. DeMar DeRozan je dodal 32 točk, Keegan Murray pa 18 točk za Sacramento. Denver je s to zmago nadaljeval svoj zmagovalni niz in je zdaj zmagal štiri zaporedne tekme ter 12 od zadnjih 15. Sacramento pa se še vedno bori za stabilnost po spremembi trenerja.