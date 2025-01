Dallasova usoda zapečatena v zadnjih sekundah, premalo tudi Irvingovih 36 točk

Košarkarji Dallasa, za katere že vse od božiča zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA doživeli nov poraz. Tokrat so v domači dvorani s 114:115 izgubili proti Minnesota Timberwolves. Kyrie Irving je za domače dosegel 36, P.J. Washington pa 30 točk, vendar je bilo to premalo za uravnotežen napad Minnesote.

Pri gostih je vseh pet košarkarjev začetne peterke doseglo dvomestno število točk in to je bilo kljub dobrima predstavama Irvinga in Washingtona dovolj, da so volkove pripeljali do tesne zmage. Jaden McDaniels je k zmagi prispeval osebni strelski rekord 27 točk, vključno z zmagovitim prostim metom tri sekunde pred koncem tekme, Anthony Edwards pa je dodal 21 točk.

Medtem pa so se pri drugi teksaški ekipi veselili. V derbiju večera je druga najboljša ekipa zahoda Houston Rockets s 109:108 premagala najboljšo ekipo lige Cleveland Cavaliers. Čeprav se je že zdelo, da so Cavaliers v zadnji četrtini povsem nadzorovali tekmo, so si Teksašani izborili izenačenje na 107. točki le pet sekund do konca. Dva prosta meta turškega zvezdnika Alperena Senguna sta nato popeljala Houston v prednost.

A do konca tekme je Tari Eason storil prekršek nad Dariusom Garlandom, ki je metal za tri točke. Zdaj je imel tekmo v svojih rokah. Vendar pa je Garland zgrešil prva dva prosta meta in v Houstonu, kjer imajo zdaj izkupiček zmag in porazov 29-14, so se lahko veselili.

»Sploh ne vem, kaj se je zgodilo - površna tekma,« je dejal zvezdnik raket Fred VanVleet, ki je dosegel 26 točk, od tega je zadel sedem od 12 poskusov za tri. »To je bilo kot lekcija, kako se ne sme zaključiti tekme. Ampak menim, da smo si zmago zaslužili. Trdo smo se borili. Včasih gredo dobre stvari po tvoji poti, včasih pa ne. Nocoj nam je uspelo zmago pripeljati do konca,« je dodal.

Blestel je tudi Shai Gilgeous-Alexander, ki je ob zmagi svoje Oklahome nad Utahom s 123:114 dosegel strelski rekord kariere s 54 točkami. To je bila zanj prva tekma z vsaj 50 točkami doslej, dodal je še osem skokov, pet podaj, tri ukradene žoge in dve blokadi. Z zmago se je Oklahoma povzpela na prvo mesto zahodne konference in se na prvem mestu lige z izkupičkom 36-7 izenačila s Clevelandom.

»Poskušal sem biti samo dovolj agresiven na igrišču, skušal sem igrati pravo košarko in od tam naprej samo zaupati delu - nič ni bilo drugače kot kateri koli drugi večer,« je po izjemni predstavi dejal Gilgeous-Alexander. »Nocoj sem imel nekaj več točk, a ni bilo nič posebnega,« je dodal 26-letni Kanadčan. Jalen Williams je k zmagi dodal 25 točk, Cason Wallace pa 13 s klopi.

Desmond Bane je s 24 točkami pomagal Memphis Grizzlies do četrte zaporedne zmage v ligi. Tokrat so bili Grizliji s 132:120 boljši od Sršenov, s čimer so na tretjem mestu zahoda za Oklahomo in Hostonom.

V New Yorku so Brooklyn Nets nadaljevali črn niz s petim porazom v nizu in s 84:108 izgubili proti Phoenix Suns. Devin Booker je k zmagi prispeval 32 točk, Kevin Durant pa jih je svojemu nekdanjemu klubu nasul 24.