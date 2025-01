Dončić slavil zmago Zvezde: Poskrbite, da bo to objavljeno

Del folklore v ligi NBA je tudi prihod igralcev v dvorano, kamere z zanimanjem čakajo na glavne zvezde, njihove avtomobile in obleko, ki so jo izbrali za tekmo. Luka Dončić je zmago Dallasa nad Oklahomo zaradi poškodbe mečne mišice pospremil s klopi, balkanske navijače pa je navdušil pred tekmo.

V dvorano v Dallasu je prišel v rdeči trenirki in s klobučkom, ko je šel mimo osebe, ki skrbi za vsebine na družbenih omrežjih, je pokazal na barvo puloverja in dejal: »Red star (Crvena zvezda), poskrbite, da bo to objavljeno.« Navijači beograjskega velikana so imeli še en razlog več za veselje, glavni je bil seveda velika zmaga nad Monacom, ki Zvezdo ohranja v boju za končnico.

Rdeče-beli so po podaljšku z 88:82 premagali moštvo iz kneževine, ki na lestvici zaseda četrto mesto, Zvezda pa je po 22 tekmah na sedmem mestu, a v evroligi vlada velika gneča, Beograjčani imajo enak izkupiček (13-9) kot tretji Pariz. Sezona v elitnem evropskem tekmovanju je na dobri polovici, do konca se lahko zgodi še marsikaj.