Veselje v Dallasu, padla je vodilna ekipa lige NBA (VIDEO)

Ponoči je bilo vnovič živahno v košarkarski ligi NBA, nastopili so tudi košarkarji Dallasa, katerim še vedno ne more pomagati slovenski as Luka Dončić, zato pa se je vrnil na igrišče drugi zvezdnik Teksašanov Kyrie Irving – uspešno. Dallas je premagal vodilno ekipo lige Oklahoma City Thunder s 106:98, pri čemer je bil ključni igralec prav Irving, ki je dosegel 25 točk ter zbral po pet skokov in asistenc.

Ob Irvingu so dosegli več kot deset točk za gostitelje še Spencer Dinwiddie (16), P-J Washington (16) in Naji Marshall (14 in 10 skokov), pri poraženi ekipi ni izstopal nihče, 19 točk je dosegel Jalen Williams.

Dallas po novi zmagi kotira pri razmerju 23-19 na sedmem mestu zahodne konference in ga v naslednjih tekmah zanesljivo čaka zahtevno delo v boju za neposredno uvrstitev v končnico (prvih šest na lestvici), Oklahoma zaseda vrh zahodnega dela z razmerjem zmag in porazov 34-7.

Naslednjič ob primerni uri za Slovence

Košarkarji Dallasa bodo igrali naslednjo tekmo ob izjemno zanimivi uri za slovenske privržence košarke. V ponedeljek ob 18. uri se bosta namreč pomerila Dallas in Charlotte, prizorišče tekme pa bo dvorana Spectrum Center prav v mestu Charlotte. Charlotte je resda ena najslabših ekip lige NBA, toda v zadnjih štirih tekmah je zmagala kar trikrat.