Dallas ostal brez božičnega čudeža v Salt Lake Cityju

Košarkarji Dallasa tudi za božič niso dobili darila v obliki povratka Luke Dončića, ki je gostovanje v Salt Lake Cityju izpustil zaradi proticovidnih protokolov. Božiček Teksašanov, ki ob odsotnosti slovenskega asa zbirajo predvsem poraze, ni obdaril niti z zmago, ki bi dobro dela samozavesti moštva trenerja Jasona Kidda, čeprav so bili Mavericks tako kot nedavno proti prvaku Milwaukeeju povsem blizu favoriziranim tekmecem. Prvo četrtino je Dallas dobil s kar 34:25, a je Donovan Mitchell (33 točk, met 11:26) s soigralci nato vrnil s podobno mero in uprizoril preobrat v drugi četrtini za izid 65:63 ob polčasu.

Gostje so za dve točki (27:25) dobili tudi tretjo četrtino, a ko je Utah nato v zadnjih 12 minutah pobegnil na dvomestno razliko (107:97), se je zdelo, da je že vsega konec. A Teksašanom je spet uspelo občutno približanje, 107:105 je slabih pet minut pred koncem dvoboja pisalo na semaforju, ko je z razdalje zadel Jalen Brunson. Dallas se je še enkrat približal na -2, a po tem, ko je Mike Conley zadel iz igre in enkrat še s črte prostih metov, nato pa z razdalje še Bojan Bogdanović, je bil dvoboj že bolj kot ne odločen (115:107). Prvi strelec Dallasa je bil Brunson s 27 točkami, dodal je še 6 asistenc, Kristaps Porzingis se je po težavah s poškodbo vrnil s 27 točkami in 9 skoki.

Poleg Dončića, ki je manjkal na sedmi zaporedni tekmi, pred okužbo tudi zaradi poškodbe gležnja, so žrebički pogrešali še Tima Hardawaya mlajšega, Maxija Kleberja, Reggieja Bullocka, Treya Burka, JaQuorija McLaughlina, Josha Greena, Willieja Cauley-Steina in Doriana Finney-Smitha.

»Nekateri so dobili božično darilo v obliki priložnosti za dokazovanje. Nismo odigrali slabo tekmo, toda na koncu nam je zmanjkalo izkušenj. Vodili smo še s 94:92, toda nato dobili deset zaporednih točk. Tudi takrat se nismo predali, a nam je na koncu zmanjkalo časa,« je po poročanju STA po tekmi dejal gostujoči trener Jason Kidd.

Generalka za končnico 2022 oslabljenim bojevnikom

Dvoboj večera je bil na sporedu v Phoenixu, kjer je poražene finaliste minule sezone premagal Golden State v nekakšni generalki za (morebiten) finale zahoda v prihajajočem letu. To je bil tudi dvoboj prvo- in drugouvrščene ekipe konference ter celotne lige, bojevniki pa so kljub kratki klopi uspeli presenetiti v tem primeru favorizirano arizonsko moštvo. Stephen Curry je dosegel 33 točk, a ključen je bil prispevek Otta Porterja mlajšega, ki je sedem od svojih skupno 19 točk dosegel v odločilnih trenutkih zadnje četrtine.

»Jaz sem zarisal vsako akcijo, povsem sem organiziral vsak vidik,« je bil v svojem šaljivo-sarkastičnem tonu zadovoljen trener gostov Steve Kerr. »Otto je bil izvrsten. Tako veliko je prispeval s svojimi meti s tistega položaja, svojimi skoki in obrambo,« je dodal Kerr, ki je pogrešal tri od štirih najboljših strelcev, ki so se znašli v proticovidnih protokolih lige: Andrewa Wigginsa, Damiona Leeja in Jordana Poola. Prvi strelec je bil spet Curry, ki mu met sicer nišel najbolje od rok (10:27), je pa prvič v zadnjih devetih tekmah božičnega sporeda presegel mejo 20 točk (met 5:16 z razdalje). Phoenix je bil pred to tekmo sredi niza 15 zaporednih domačih zmag, a pokončal ga je Porter, ko je s korakom nazaj zadel trojko in dvakrat iz skoka za dve točki v dobri minuti.

»Trener je pripravil nekaj akciji, ki so okoli mene odprle prostor. Dobro so opravili delo in me našli, meni pa je uspelo ujeti ritem,« je prispevek Kerra in soigralcev izpostavil Porter. Soncem v glasni domači dvorani ni uspelo zadeti v zadnjih treh minutah za šele tretji poraz na zadnjih 28 tekmah. Chris Paul je 21 točkam dodal 8 asistenc, zatajil je prvi strelec Devin Booker (13 točk z metom 5:19), Deandre Ayton je pristavil 18, Mikal Bridges pa 17 točk.

»Igrali so bolj trdo kot mi. To je redkost, ko govorim o naši ekipi. Bolj so bili stanovitni pri žogah, ki so bile 50:50, pravočasno so prihajali do skokov v napadih, se metali v avt za žogami ...« je bil navdušen domači strateg Monty Williams. To je bila sicer že 11. božična tekma bojevnikov v zadnjih 12 sezonah, za Phoenix pa šele prva od leta 2009. Golden State je v Phoenix prišel tudi brez kar štirih trenerjev, tekmo brez številnih pomočnikov je Kerr označil za »bizarno«.

Walker prvi z božičnim trojnim dvojčkom po letu 2017, NY Knicks boljši od Atlante

Božični spored sta v newyorškem Madison Square Gardnu otvorili ekipi New York Knicks in Atlanta Hawks, ki so brez prvega zvezdnika Traeja Younga (proticovidni protokoli) izgubili s 87:101. Kemba Walker je šele kot sedmi košarkar vseh časov zabeležil trojnega dvojčka na božič in kratkohlačnikom po desetletju prinesel praznično zmago. Igralec, ki se je bil pri Knicks še pred nekaj dnevi odvečen, je ob ovacijah someščanov prikazal eno najboljših predstav kariere proti oslabljenim udeležencem letošnjega konferenčnega finala.

»O takšnih trenutkih sanjaš. Če sem iskren, je vse skupaj težko ubesediti. Nismo si predstavljali, da bo tako. A ne pritožujem se,« je bil ganjem Walker, ki se mu je s 25 točkami in 12 skoki pridružil Julius Randle. To je bila ponovitev para prvega kola letošnje končnice, toda poleg Younga je Atlanta tokrat v New York prišla še kar brez osmih košarkarjev, zato dvoboj ni preveč spominjal na enega od petih, ki so jih v zadnji končnici odigrali kratkohlačniki in sokoli. Walker je poleg 10 točk zbral še ravno toliko skokov in kar 12 asistenc. Zadnji s trojnim dvojčkom za božič je bil Golden Statov hrust Draymond Green (2017).

Evan Fournier in Quentin Grimes sta dodala po 15 točk za Newyorčane, pri gostih sta s po 20 točkami izstopala John Collins in Delon Wright, Atlanta se je v božični spored vrnila po letu 1989 in izgubila prvič po šestih zaporednih zmagah na gostovanjih v tej sezoni. Po tem, ko so Knicks v zadnji četrtini z zaporednima trojkama pobegnili na 87:66, se je pozornost gledalcev in igralcev na tekmi že povsem preusmerila v Walkerjevo lovljenje desetega skoka, kar mu je nato vendarle uspelo.

Antetokounmpo nazaj z zmago, Milwaukee v končnici strl Boston

Giannis Antetokounmpo se je po tem, ko se je 12. decembra znašel v proticovidnih protokolih lige, vrnil v postavo branilca naslova Milwaukeeja in mu s kar 36 točkami, 12 skoki in 5 asistencami pomagal do domače zmage nad Bostonom (117:113). Dejal je, da ni imel velikih pričakovanj, a povratek se je razpletel skoraj sanjsko, jeleni pa so v napetih zadnjih minutah potrdili zmago.

»Občutek je dober. Vznemirjen sem bil, da sem nazaj, da sem spet ob mojih soigralcih in navijačih ter čutim vznemirjenje ob igranju te igre,« je dejal grški zvezdnik, ki ni začel preveč prepričljivo s sedmimi točkami v prvem polčasu, ko je bilo na semaforju 22:35. A kratka klop Bostona je vzdržala tudi njegov izbruh s 17 točkami v tretji četrtini in pet minut pred koncem so kelti vodili še s 13 točkami naskoka. Osem igralcev zelenih, Jaylen Brown je 14 od svojih 25 točk dosegel v prvi četrtini, Jayson Tatum pa je ravno tako zbral 25 točk, je popustilo ravno v zaključku dvoboja, ko je Wes Matthews 30,3 sekunde pred koncem zadel trojko za 114:113.

Harden v infarktnem obračunu zrežiral zmago Brooklyna nad LA Lakers

James Harden je v »novi« dvorani Crypto.com v Los Angelesu, kjer so zaradi zamenjave pokrovitelja preimenovali sloviti Staples Center, sicer izgubil strelski dvoboj z LeBronom Jamesom, a z Brooklyn Nets slavil sladko zmago proti jezernikom s 122:115. Harden je z metom 10:25 sklenil obračun s 36, James (14:25) pa z 39 točkami. Poseben trenutek se je zgodil v zaključku prvega polčasa, ko je James na večni lestvici strelcev na božičnih tekmah presegel pokojno legendo jezernikov Kobeja Bryanta.

Mrežice, ki so vodile skoraj vso tekmo, so prednost jezernikom predale le povsem na začetku tekme in na začetku tretje četrtine, ko pa se je že zdelo, da so brez Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga na poti proti zanesljivi zmagi, je Los Angeles spet tako kot v prvi oziroma drugi četrtini ulovil tekmece in Malik Monk je 45 sekund pred koncem izenačil na 115:115. A nato sta na sceno stopila Harden in Nic Claxton, ki je ulovil »alley-oop« Hardna in s skrajnimi močmi zabil žogo skozi obroč prek Jamesa in izsilil še osebno napako. S črte prostih metov je bil natančen, Russllu Westbrooku (trojni dvojček s 13 točkami, 12 skoki in 11 asistencami) pa na drugi strani ni uspelo zadeti in zmage se je veselil njegov nekdanji bradati soigralec iz Oklahome.

Sobotni izidi:

Utah Jazz : Dallas Mavericks 120:116

(Luke Dončića ni bilo v ekipi.)

New York Knicks : Atlanta Hawks 101:87

Milwaukee Bucks : Boston Celtics 117:113

Phoenix Suns : Golden State Warriors 107:116

Los Angeles Lakers : Brooklyn Nets 115:122