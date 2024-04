Dallas z obrambo, Luka Dončić pa z učinkovitostjo do velike zmage

Košarkarji Dallasa so v drugi tekmi prvega kroga izločilnega dela lige NBA odlično izpeljli končnico in v gosteh premagali Los Angeles Clippers s 93:96. Izid v zmagah je zdaj izenačen na 1:1.

Luka Dončić je bil najboljši strelec tekme je pet trojk in zbral še devet podaj in 6 skokov. Igral je kar kar 46 minut. Kyrie Irving je prevzel odgovornost v ključnih trenutkih in dosegel 23 točk. Najboljša Dallasova igralca sta imela odlično podporo v P. J. Washington, ki je je izkoristil veliko prostora in zadel tri trojke iz kotov.

Pri Clippersih sta Paul George in James Harden dosegla po 22 točk. Vrnil se je Kawhi Leonard, ki je zaradi poškodbe desnega kolena manjkal vse od 31. marca. Najkoristnejši igralec finalnih dvobojev v letih 2014 in 2019 je prispeval 15 točk in ukradel štiri žoge.

V drugih davipnjih tekmah je na zahodnem delu Minnesota s 105:93 doma odpravila Phoenix za vodstvo z 2:0 v zmagah. Na vzhodnem delu pa je Indiana v gosteh s 125:108 zasenčila Milwaukee in izid v zmagah izenačila na 1:1.