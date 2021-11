Dallas zadržano začel, nato s 25 točkami Dončića opravil tudi s pelikani

Luka Dončić je bil tudi tokrat prvi strelec Dallas Mavericks, ki so nanizali tretjo zaporedno zmago pred napornim gostovanjem pri vedno boljših Chicago Bulls. Teksašani v domači dvorani ohranjajo skoraj brezhiben niz, saj so izgubili le enkrat, tudi tokrat je bil nov uspeh Mavs pod vprašajem vsega nekaj minut. Dončić je dosegel 25 točk, Tim Hardaway mlajši in Jalen Brunson pa sta jih dodala po 17.

Predvsem Brunson je v navezi z Dončićem dokazal, da je pripravljen na večjo vlogo v ekipi, po tekmi pa je dejal, da se vse skupaj začne zunaj parketov: »Mislim, da se vse skupaj res začne z odnosom, ki ga imava izven igrišča. Sem sva prišla isto leto, tako da sva se dodobra spoznala v zadnjih štirih letih. Zaupa mi, to je to. Seveda pa tega zaupanja ne smem vzeti kot nekaj samoumevnega, mi pa daje samozavest.«

Pelikani še vedno igrajo brez prvega zvezdnika Ziona Williamsona, ki okreva po zlomu noge, a so v prvi četrtini vseeno uspeli povesti za 11 točk. A že kmalu po začetku druge četrtine je sledil preobrat Dallasa za že sedmi zaporedni poraz ekipe iz sosednje zvezne države Louisiana, katere izkupiček v sezoni znaša poraznih 1:10, prek državne meje pa so se podali po bolečem porazu s kar 41 točkami razlike proti Golden State Warriors.

Kidd izboljšal številke Carlisla »Porzingis je prispeval pomembno trojko, vidi se, da se po premoru dobro giblje. A nocoj se je izkazalo celotno moštvo, fantje igrajo in iščejo odprte soigralce za neovirane mete. Izpostavil bi tudi Franka (Ntilikino) tako v obrambi kot v napadu. Dobro ekipo smo zadržali pod 100 točkami, kar ni lahko storiti,« je bil po zmagi zadovoljen trener Jason Kidd. Dallas od prihoda Dončića sezone še ni začel s sedmimi zmagami na prvih desetih tekmah( 3-10 v sezoni 2018/19, 6-4 v 2019/20 in 6-4 v 2020/21 pod taktirko Ricka Carlisla). »Dončić se uči igrati z Brunsonom, lahko vidite, da mu zlahka preda žogo, obstaja zaupanje in dober odnos med njima. Brunson igra na zelo visoki ravni, ko pa lahko imaš takšno dinamiko, je naša ekipa toliko boljša,« je dodal Kidd.

Dončić je začetek zadnje četrtine spremljal s klopi, saj je Jason Kidd nadaljeval s skrbnim odmerjanjem minutaže slovenskemu asu. V trenutkih njegove odsotnosti sta se izkazala Brunson in Hardaway, ki sta poskrbela za niz 12:0, s katerim je Dallas pobegnil na neulovljivo prednost s 93:71. Hardaway (met 4:5 z razdalje) je prispeval k več kot 50-odstotnemu metu ekipe, kar se je zgodilo že drugo tekmo zapored. Kristaps Porzingis je v dobri minuti druge četrtine naredil kar tri osebne napake, potem ko je z dvema trojkama v zaključku prve četrtine začel niz 22:4, s katerim je Dallas povedel z 38:31. Latvijec je nato po devetih točkah zadel šele v zaključku dvoboja, ko je New Orleans zapretil z znižanjem izida in na koncu zbral 12 točk (met 4:13) in 8 skokov. V gostujočih vrstah sta se izkazala Jonas Valančiunas z 22 točkami in 11 skoki ter Josh Hart z rekordom sezone (22 točk).

Jokićev trojni dvojček in izključitev ob zmagi Denverja nad Miamijem

Chicago, ki se ravno tako ponaša z izkupičkom 7-3, se je za prihod Dallasa ogrel z lepo zmago nad Brooklyn Nets s 118:95, medtem ko so Denver Nuggets z novim trojnim dvojčkom aktualnega MVP lige Nikole Jokića (25 točk, 11 skokov in 10 asistenc) na svojem parketu premagali Miami Heat (113:96). Jokić si je po grobi osebni napaki Markieffa Morrisa prislužil izključitev, potem ko je tekmeca močno treščil ob parket. Pri gostih je bil razpoložen Jimmy Butler (31), ki je po dvoboju Morrisa in Jokića slednjega tudi pozival na nov spopad.

Brooklynu v vetrovnem mestu ni pomagalo niti 38 točk in 10 skokov Kevina Duranta, saj je pri bikih kar šest košarkarjev doseglo najmanj 11 točk, največ spet DeMar DeRozan (28), sledili so Zach LaVine (24), Ayo Dosunmu (15), Javonte Green, Nikola Vučević in Lonzo Ball (vsi po 11). Zadnjo četrtino so šestkratni prvaki lige dobili s kar 42:17.

New York Knicks so v vedno vročem obračunu vzhodne obale na gostovanju ugnali vodilno ekipo vzhodne konference Philadelphia 76ers s 103:96. Oslabljeni Sixers so brez zmage ostali v zaključku dvoboja, ko se je z osmimi ključnimi točkami izkazal Julius Randle (31), prvi strelec Philadelphie je bil Furkan Korkmaz (19). Poleg zvezdnika Joela Embiida je zaradi protokolov za omejitev okužb z novim koronavirusom manjkala še kar trojica domačih košarkarjev, medtem ko problematični Avstralec Ben Simmons še vedno ne igra, je pa po zadnjih informacijah v ameriških medijih pristal na predlog kluba, da obišče psihologa.

Curry spisal zgodovino

Stephen Curry je postavil rekord sezone v ligi NBA s kar 50 točkami (9 trojk in 10 asistenc) na domači tekmi z Atlanto, Golden State Warriors so slavili s 127:113, Curry pa je toliko točk in podaj dosegel kot najstarejši igralec vseh časov (33 let in 239 dni). Trae Young je ostal v Curryjevi senci z 28 točkami. Finalist minule sezone Phoenix je na gostovanju premagal Sacramento Kings (109:104). Še bolj tesno je bilo v soseščini, kjer so Los Angeles Lakers po podaljšku ugnali Charlotte Hornets (126:123). Ob odsotnosti LeBrona Jamesa, ki bi lahko po nekaterih informacijah počival še več tednov, sta jezernike do zmage ponesla Anthony Davis in Carmelo Anthony z 32 oziroma 29 točkami, Davis je dodal še 12 skokov, medtem ko je Russel Westbrook zabeležil nov trojni dvojček (17 toč., 12 sk. in 14 as.). Raznovrsten je bil pri sršenih tudi LaMelo Ball s 25 točkami, 15 skoki in 12 podajami, prvi strelec Charlotta je bil sicer Terry Rozier (29).

Domačo zmago po podaljšku so ponoči vknjižili še Memphis Grizzlies proti Minesotta Timberwolves. Ja Morant je za zmago svojega moštva s 125:118 prispeval 33 točk, medtem ko bi Phoenix po odlični tretji četrtini kmalu zapravil 20 točk naskoka v zadnjih 12 minutah, a kraljem preobrata vendarle ni uspelo uprizoriti na krilih prvega strelca Harrisona Barnesa (26). Sledila sta še en kralj De'Aaron Fox (24), nato pa Phoenixov kvartet Cameron Payne (24), Devin Booker (18), Mikal Bridges (16) in Chris Paul (16).

Ponedeljkovi izidi:

Dallas Mavericks : New Orleans Pelicans 108:92

(Luka Dončić 25 točk, 5 skokov, 5 asistenc, 1 blokada, 1 ukradena in 5 izgubljenih žog v 33 minutah za Dallas.)

Denver Nuggets : Miami Heat 113:96

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Philadelphia 76ers : New York Knicks 96:103

Chicago Bulls : Brooklyn Nets 118:95

Memphis Grizzlies : Minnesota Timberwolves 125:118 (podaljšek)

Golden State Warriors : Atlanta Hawks 127:113

Sacramento Kings : Phoenix Suns 104:109

Los Angeles Lakers : Charlotte Hornets 126:123 (podaljšek)