Dallasov orkester je spremljal dirigenta Luko Dončića

Jasno je, kdo je vodja

LaMelo Ball je novi rekorder v ligi NBA. FOTO: Jared C. Tilton/AFP

Dragićeva srečna sedmica

Moštva slovenskih košarkarjev so se lotila vnovičnega vzpona med najboljše v ligi NBA in na isti večer prišla do treh zmag.z drugim trojnim dvojčkom v sezoni in Goran Dragić z rafalom trojk sta bila med najzaslužnejšimi za uspeha Dallasa in Miamija,pa je s sklopi spremljal uspeh Denverja v Philaldephii (115:103), kjer je domača zasedba imela na voljo zgolj sedem mož in le nekdanjega Olimpijinega adutaiz udarne peterke; sedem jih je poškodovanih ali v karanteni.Težave je imel tudi Dallas, saj so morali običajna člana začetne peterkeinter četrti strelec ekipeostati v Denverju zaradi protokola proti covidu-19. Zato pa se je Dončić ob domači zmagi nad Orlandom s 112:98 izkazal na nenavaden način. V prvi četrtini je zbral 8 točk in 6 asistenc, a v nadaljevanju mu ni šlo več tako dobro od rok. Na koncu je metal za dve točki 4:11 in za tri 3:9, kar je njegov najslabši odstotek v sezoni (35), za nameček pa je izgubil tudi šest žog.Toda z 20 točkami, kar je njegova druga najskromnejša bera v sezoni, 11 skoki in 10 asistencami je le prišel do 27. trojnega dvojčka v karieri; če mu v Denverju ne bi zmanjkal en skok, bi mu to uspelo še na tretji tekmi zapored. In ker sta mu krilo(36 točk) in rezervni dirigent(29) izdatno pomagala, se Dallasu ni mogla izmuzniti četrta zmaga v zadnjih petih dvobojih, s katero se je prvič v sezoni povzpel prek meje 50-odstotne uspešnosti (5:4). Črnogorski center(30 točk z metom 14:24 in 15 skokov) ni mogel preprečiti četrtega poraza Orlanda v desetih tekmah.»Prijetno sem presenečen nad osredotočenostjo naših košarkarjev. Vse skupaj pa se je začelo z Luko, ki je zelo dobro razumel, v kakšnem položaju je naše moštvo. On je tekmi določil ritem, kar je znak, kdo je naš veliki vodja,« je slovenskega asa pohvalil Dallasov trener. Dončić je dodal: »Igrati moramo zbrano, če imamo 15 košarkarjev ali le šest. Tokrat smo se izkazali predvsem v obrambi.«Da za Ljubljančanom že prihajajo novi mladi junaki lige NBA, pa je potrdil dosežek. Nadomestni organizator Charlotta, ki je 22. avgusta dopolnil 19 let, je prispeval k zmagi nad Atlanto (113:105) 22 točk, 12 skokov in 11 asistenc ter postal najmlajši v zgodovini lige NBA s trojnim dvojčkom. Doslej je bil rekord v lastiiz Philaldephie z 19 leti in 317 dnevi, Dončić je bil ob svojem prvencu 21. januarja 2019 star 19 let in 327 dni.Goran Dragić je v prvih sedmih nastopih v prvenstvu izkoristil le sedem od 28 metov za tri točke, prav toliko pa jih je zadel ob zmagi v Washingtonu s 128:124 v pičlih 20 minutah. Za izenačenje svojega rekordnega števila trojk na eni tekmi je potreboval zgolj devet metov, z 21 točkami (ob petih asistencah), kar je njegov drugi najboljši strelski iztržek v sezoni, pa je bil šele tretji strelec Miamija za T(31) in(26). Tekma je bila namreč zelo dinamična, čeprav so gostitelji, ki zasedajo zadnje mesto v vzhodni konferenci lige NBA, nastopili brez svojih najboljših strelcevin(slednji se je poškodoval že v drugi minuti), o čemer priča že rezultat uvodne četrtine – 47:44 za Miami.