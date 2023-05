Denver je v šesti tekmi igraje opravil s Phoenixom

Košarkarji Denverja so se v ligi NBA prebili v finale zahodne konference. Na šesti tekmi konferenčnega polfinala so v gosteh premagali Phoenix s 125:100 in tako slavili v zmagah s 4:2. V vzhodni konferenci pa je Boston izid v zmagah izenačili na 3:3, potem ko je v gosteh ugnali Philadelphio s 95:86.

Denver je v Phoenixu povsem nadigral tekmeca. Že prvo četrtino je dobil s 44:26, polčas pa z 81:51, tako da je bil zmagovalec odločen že precej pred koncem tekme. V glavni vlogi je bil spet center Denverja Nikola Jokića, ki je k zmagi dodal nov trojni dvojček z 32 točkami, 12 podajami in 10 skoki. Jamal Murray mu je pomagal s 26 točkami, Kentavious Caldwell-Pope pa z 21. Vlatko Čančar je igral dobri dve minuti za Denver in prispeval podajo.

Pri Phoenixu, ki je igral brez svojega prvega centra DeAndreja Aytona in branilca Chrisa Paula, sta točkovno sicer spet prednjačila Devin Booker in Kevin Durant z 31 oziroma 23 točkami, vendar je bilo to precej premalo za uspeh.

Ko je bilo treba, je Jayson Tatum zadeval. FOTO: Bill Streicher/Usa Today Sports/Reuters

Boston, ki je igral le s sedmerico igralcev, je nekaj odločilnih košev dosegel preko Jaysona Tatuma, ki sicer ni imel svojega strelskega večera (5-21 iz igre). Toda v trenutkih, ko se je Philadelphia vračala v igro in lovila tekmeca, je Tatum zadel trojke za 84:83, 87:83 in 95:84.

Tekmo je končal z 19 točkami. Z 22 točkami je bil najboljši strelec Bostona Marcus Smart. Pri domačih sta Joel Embiid in Tyrese Maxey prispevala po 26 točk, pri čemer je prvi dodal še deset skokov. Sedma tekma bo čez dva dni v Bostonu.