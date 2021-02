Denver z izjemnim Jokićem končal zmagoviti niz Utaha

Denver skoraj zapravil 28 točk naskoka



Clippers skočili na vrh

Rezultata lige NBA

V ligi NBA je vodilno moštvo Utah Jazz končalo niz enajstih zaporednih zmag. Tokrat je naletelo na premočnega tekmeca v obliki Denverja, ki je po zaslugi odličnegazmagalo s 128:117.Srbski košarkar Nikola Jokić je imel izjemen večer, saj je s 47 točkami izenačil rekord kariere. Zadel je 17 izmed 26 metov iz igre, bil nezgrešljiv pri trojkah (4-4) in dodal še 11 skokov, 5 asistenc in 2 ukradeni žogi.Med njegovimi soigralci je na parket stopil tudi, ki je v slabih dveh minutah zgrešil edini met za dve točki.Pri Utahu je izstopal Hrvatz 29 točkami, medtem ko je prvi strelec moštva v tej sezoniob povratku po poškodbi dosegel 13 točk.Gostitelji so levji delež opravili v prvem polčasu, ki so ga dobili s 25 točkami razlike (79:54). Nikola Jokić je zgolj v tem delu nasul 33 točk, njegovo moštvo pa je zadelo kar 15 izmed 17 poskusov za tri točke.Ko je Denver na začetku tretje četrtine povedel za 28 (86:58), si marsikdo ni predstavljal, da se gostje lahko vrnejo. Domačim se je ustavilo pri metu za tri točke (1-4 v četrtini), Utah pa je z nepopustljivostjo topil zaostanek in se je minuto pred koncem četrtine po trojkipribližal zgolj na 8 (91:99).Za gostujočo ekipi je bil to žal vrhunec tekme, saj je Denver odgovoril s sedmimi zaporednimi točkami in 9 minut pred koncem vodil za 19 točk (115:96), kar je za Utah predstavljalo prevelik izziv.Pri Denverju so minuto in 39 sekund pred koncem v igro poslali rezerviste, tudi Vlatka Čančarja, ki je enkrat neuspešno vrgel za dve točki.Po porazu Utaha so na vrhu zahodne konference Los Angeles Clippers, ki so na gostovanju premagali New York s 129:115.Clippers so tekmo odločili v zadnji četrtini, ko so ob vodstvu s 105:103 nanizali devet zaporednih točk, domačini pa se niso več vrnili v igro.Pri Los Angelesu je bil najboljši strelecz 28 točkami, pri New Yorku pas 27 točkami.Denver Nuggets - Utah Jazz 128:117 (Jokić 47, Barton 18, Čančar brez točke v 2 minutah; Bogdanović 29, Clarkson in Mitchell po 13)New York Knicks - Los Angeles Clippers 115:129 (Randle 27, Quickley 25; Leonard 28, Jackson 18)