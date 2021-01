Denverju sedma zmaga, Vlatku Čančarju štiri minute

V ligi NBA je ponoči igral tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar in se v domači dvorani veselil Denverjeve zmage proti Oklahomi s 119:101. Čančar je bil na parketu štiri minute, zgrešil oba meta na koš, zbral pa dva skoka in tekmecem ukradel eno žogo.



S sedmimi zmagami in sedmimi porazi je Denver zdaj uvrščen na sredini lestvice na zahodu. Po dveh dneh počitka ekipo iz Kolorada čaka gostovanje pri četrtouvrščenem Phoenixu.



Nikola Jokić je bil znova osrednji košarkar s 27 točkami in 12 skoki. Monte Morris je dosegel 22 točk, Gary Harris 20, Paul Millsap pa z 21 točkami in 12 skoki prav tako dvojnega dvojčka kot Jokić. Pri Oklahomi je imel z 20 točkami najboljši strelski večer Luguentz Dort, a je 15 košev dosegel že v prvem delu.



Tekmo je Denver odločil v drugi in tretji četrtini, ki ju je dobil za 13 in 10 točk. Gostitelji so bili boljši predvsem v skoku, ki so ga dobili z 58:41.



V drugi tekmi večera je Utah premagal New Orleans s 118:102 in se z 10. zmago prebil na drugo mesto v ligi in na zahodu za LA Lakers. Pri zmagovalcih je z 28 koši izstopal Donovan Mitchell, Zion Williamson jih je za New Orleans dosegel 32.



V moči na četrtek bosta aktivna še druga slovenska košarkarja v ligi. Luko Dončića in Dallas čaka gostovanje v Indianapolisu, Goran Dragić bo z Miamijem gostoval v Torontu.

