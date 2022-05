Dino Rađa o težavah lige ABA: Igralci delajo za agente

Pred torkovo prvo tekmo polfinala lige ABA, Partizan bo gostil Budućnost, v četrtek (19.00) pa se bosta prvič v Beogradu pomerili še Crvena zvezda in Cedevita Olimpija, je spet veliko govora o izstopu hrvaških klubov in njihovi priključitvi pokalu Alpe Adria.

Na besede slovitega srbskega agenta Miška Ražnatovića, ki je zagrozil, da bo hrvaškim ekipam v tem primeru pobral vse svoje talentirane varovance, se je odzval legendarni Dino Rađa, zdaj prvi mož strokovnega sveta Hrvaške košarkarske zveze. Ta je sicer že lani je pritiskala, da bi se klubi umaknili iz lige ABA in jim ponujala tudi denarno nadomestilo, a naletela na gluha ušesa.

»Ta izjava (Ražnatovića, op. a.) dokazuje, da so v ospredju osebni interesi, ne pa interesi za rast košarke. Posel agenta je, da dela za igralca, tu pa igralci delajo za agenta. Vse se je obrnilo na glavo, agenti odločajo o vsem. Upam, da se bo našel kakšen pametnjakovič in agentu rekel: 'Poglej, Cibone ne bom zapustil!',« si je zaželel Rađa.

Ražnatović je na twitterju zapisal, da je »neizbežno«, da bo po slovesu hrvaških klubov od lige ABA odločno posredoval.

»Dal bom vse od sebe, da moji mladi klienti odidejo v sredine in lige, v katerih se bodo lahko razvijali! To je moja obveza! Tekmovanje v teh ligah tega gotovo ne omogoča in bo ugasnilo talent, ki ga nosijo v sebi,« je zapisal Ražnatović.