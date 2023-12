Dončić blestel v Portlandu, Dallas do nove zmage, a tudi s slabo novico

Luka Dončić je bil prvi strelec tekme in edini z dvojnim dvojčkom, njegovi košarkarji iz Dallas Mavericks pa so s 125:112 v gosteh premagali tekmece iz Portland Trail Blazers v ligi NBA. Štiriindvajsetletni Ljubljančan, ki je še izboljšal formo, odkar je postal oče, je dosegel 32 točk, 10 asistenc in 6 skokov, Teksašani pa so sezonsko statistiko izboljšali na 13 zmag in 8 porazov, s čimer držijo tretje mesto v zahodni konferenci.

Dončić je odigral 41 minut in imel met iz igre 11/28 (za tri 3/14, prosti meti 7/8). Njegova soigralca Dante Exum in Tim Hardaway sta dodala 23 in 20 točk. Pri Portlandu je bil najbolj učinkovit Anfernee Simons s 30 točkami. Dončića in Dallas naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo Mavs igrali v gosteh pri Memphis Grizzlies.

Slaba novica za ekipo trenerja Jasona Kidda je, da se je Kyrie Irving poškodoval ob koncu prvega polčasa. Portland, ki je bil brez Jeramija Granta, Deandreja Anytona in Malcolma Brogdona, je zaostajal že za 19 točk, v zadnji četrtini pa se približal na 98:99. Dallas je odgovoril z delnim izidom 14:2.

Izidi:

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 119:116

Orlando Magic – Detroit Pistons 123:91

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 125:114

Brooklyn Nets – Washington Wizards 124:97

Boston Celtics – New York Knicks 133:123

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 99:111

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 103:127

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 138:136 (podaljšek)

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 112:121

Denver Nuggets – Houston Rockets 106:114

Phoenix Suns – Sacramento Kings 106:114

Utah Jazz – LA Clippers 103:117

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 112:125