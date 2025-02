Kdo je republikanska milijarderka Miriam Adelson, ki je prodala Dončića

Miriam Adelson, s premoženjem v vrednosti 35,6 milijarde dolarjev, je 48. najbogatejša oseba na svetu. Je večinska delničarka podjetja Las Vegas Sands, največjega svetovnega operaterja igralnic, ki upravlja igralniška letovišča in kongresne centre v ZDA in Aziji. Podjetje je v letu 2022 ustvarilo 4,1 milijarde dolarjev prihodkov. Njena največja naložba je delež v podjetju LVS US Equity, navaja Bloomberg.

Adelsonova je vdova Sheldona Adelsona, ustanovitelja in predsednika uprave Las Vegas Sands, ki je januarja 2021 umrl pri 87 letih. Po njegovi smrti je prevzela popoln nadzor nad družinskim deležem v podjetju. Par je skozi leta zbral približno deset milijard dolarjev dividend, leta 2005 in 2006 sta prodala delnice v vrednosti treh milijard dolarjev. Leta 2008 sta podjetju v dveh obrokih posodila milijardo dolarjev za preprečitev stečaja, v zameno pa prejela delnice in obveznice. Leta 2011 je Las Vegas Sands odkupil njihove prednostne delnice za 577,5 milijona dolarjev.

Leta 2023 je družina Adelson pridobila večinski delež v košarkarskem moštvu Dallas Mavericks, ocenjenem na 3,5 milijarde dolarjev. Po ocenah podjetja Sportico je vrednost moštva decembra 2023 znašala 4,03 milijarde dolarjev. Njeno osebno premoženje temelji na analizi finančnih transakcij, obdavčitve, gibanja trga, političnih in dobrodelnih donacij ter vrednosti nepremičnin, še piše Bloomberg.

Zmenek na slepo

Miriam Adelson se je rodila leta 1945 v Tel Avivu, takrat pod britanskim mandatom Palestine. Njeni starši so bili poljski begunci, ki so pobegnili pred preganjanjem, medtem ko so številni sorodniki, vključno s starimi starši, umrli v holokavstu. Študirala je mikrobiologijo in genetiko na Hebrejski univerzi, nato pa zaključila študij medicine na Medicinski fakulteti Sackler v Tel Avivu. Kot zdravniška raziskovalka v izraelski vojski se je začela zanimati za zdravljenje odvisnosti od drog, kar jo je leta 1986 pripeljalo v New York, kjer je nadaljevala raziskave na Univerzi Rockefeller, navaja Times of Israel.

Miriam Adelson med dogodkom ob obletnici napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra, ki je potekal v Trumpovem golfskem letovišču v Doralu na Floridi. FOTO: Marco Bello/Reuters

Dve leti po prihodu v ZDA jo je prijatelj povabil na zmenek na slepo z ameriškim podjetnikom Sheldonom Adelsonom. Leta 1991 sta se poročila v Jeruzalemu. Miriam Adelson je predana raziskovanju odvisnosti od drog in je ustanovila klinike v Izraelu in ZDA. Kot vplivna sionistka je bila skupaj s svojim možem aktivna donatorica republikanskih političnih kampanj. Leta 2018 ji je predsednik Donald Trump za njeno filantropsko in znanstveno delo podelil predsedniško medaljo svobode.

Miriam Adelson ključna podpornica Trumpa

Miriam Adelson, rojena v Tel Avivu in vzgojena v Haifi, je postala ena ključnih donatoric za kampanjo Donalda Trumpa. S svojo finančno podporo in vplivom je igrala pomembno vlogo pri njegovem vzponu na predsedniški položaj. Adelsonova je oktobra za Trumpovo kampanjo prispevala vsaj sto milijonov dolarjev, kar jo je uvrstilo na tretje mesto največjih donatorjev za njegovo kampanjo, takoj za Elonom Muskom in Timothyjem Mellonom.

Njena vloga pri Trumpovi inavguraciji ni bila zgolj finančna, temveč tudi simbolična. Na inavguracijskem plesu je sodelovala skupaj z Markom Zuckerbergom, izvršnim direktorjem podjetja Meta, kar je poudarilo njeno pomembnost in vpliv v političnih in poslovnih krogih. Med inavguracijskimi dogodki je bila pogosto opažena v družbi visokih političnih osebnosti, kot so Hillary Clinton in Trumpova vodja kabineta Susie Wiles.

Kljub svojim tesnim povezavam z republikansko stranko ima dobre odnose tudi z vplivnimi predstavniki demokratov. FOTO: Saul Loeb/ Reuters

Adelsonova je znana po svoji močni podpori proizraelskim političnim aktivnostim, kar je nadaljevanje zapuščine njenega pokojnega moža, Sheldona Adelsona. Njena finančna podpora in vpliv sta imela pomembno vlogo pri oblikovanju proizraelskih politik v Trumpovi administraciji. Adelsonova je tudi aktivno sodelovala pri dogodkih, povezanih s Trumpom, na primer pri zaznamovanju prve obletnice napada Hamasa na Izrael, ki je potekala na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago.

Miriam Adelson je s svojo prisotnostjo in aktivnostjo na politični sceni postala ena izmed najpomembnejših osebnosti v proizraelskem gibanju. Njena podpora Trumpu in republikanskim kandidatom je bila ključna pri oblikovanju politike, ki podpira Izrael, kar je še posebej pomembno v kontekstu trenutnih geopolitičnih razmer.

V mladosti je pokazala zanimanje za družbeno angažiranost in politično delovanje. Po končanem šolanju se je usmerila v medicino in postala priznana zdravnica. Njeno življenje se je bistveno spremenilo, ko je spoznala in se poročila s Sheldonom Adelsonom, ki je bil znan po svoji strastni podpori proizraelskim politikam in republikanskim kandidatom, kar je Miriam po njegovi smrti nadaljevala z enako vnemo.

Miriam je po moževi smrti prevzela njegovo politično in filantropsko zapuščino.

Kdo je nova lastnica Dončića?

Zgodba o uspehu Los Angeles Lakers je neločljivo povezana z vizijo dr. Jerryja Bussa, ki je moštvo na robu bankrota spremenil v zgodbo o uspehu in največje košarkarsko moštvo na svetu. V vlogi naslednika se je neuspešno preizkusil njegov sin Jim, veliko bolj uspešna je hčerka Jeannie, ki moštvo vodi od smrti očeta leta 2013. Skupaj z Jimom in Johnnyjem so solastniki LA Lakers.

Pri 58 letih je Jeannie Buss leta 2020 postala prva ženska na položaju glavne lastnice, ki je svoje moštvo popeljala do naslova prvaka lige NBA. Kot solastnica organizacije Women of Wrestling od leta 2017 je sklenila največji distribucijski dogovor za profesionalno žensko rokoborbo s sindicirano mrežo Paramount, kar omogoča tedenske prenose v več kot 200 ameriških mestih, piše Forbes.

Poleg tega je izvršna producentka dokumentarne serije Legacy: The True Story of The LA Lakers, ki je premierno izšla na platformi Hulu avgusta 2022.