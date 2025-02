Mesto angelov čaka novega kralja: brez L in A ni Luka

V nadaljevanju preberite:

Profesionalni športniki imajo kovčke vedno pripravljene za selitev, a to doslej ni veljalo za zvezdnike največjega formata. Po nočni selitvi Luke Dončića v Los Angeles pravila ne veljajo več, »nihče več ni varen«, kot se je ob novici pridušal Giannis Antetokounmpo. V Dallasu je protestom navijačev sledila žalna slovesnost, v mestu angelov je vijolično-zlata armada v deliriju – pri največji košarkarski franšizi na svetu se Dončiću obeta slava, kot je doslej še ni izkusil.

Menjave kandidatov za najkoristnejšega igralca lige NBA se zgodijo le, če se igralec zasiti z okoljem in želi drugam. Primerov, ko bi franšiza na lastno pest, brez vedenja in v nasprotju z željami glavne figure igralca poslala drugam, preprosto ni, zato se bo prestop Luke Dončića zapisal v zgodovino. Očitki o prepogostih poškodbah, čezmerni telesni teži in premalo odgovornem pristopu Ljubljančana k telesni pripravi so le iskanje alibija za miren spanec vodilnih v Dallasu po nenavadni potezi – vse očitano je držalo tudi lani, ko jih je Luka vodil do finala lige …

V Dallasu je Luka izkusil, kaj pomeni košarkarska slava, v mestu angelov pa ne bo le pod drobnogledom štirih milijonov Angelenosov, ki športne junake (Kobe Bryant) častijo po božje. V Los Angelesu se bo postavil ob bok košarkarskemu kralju LeBronu Jamesu, vsak njun korak bodo spremljale cele Združene države Amerike. Cilj misije je jasen, pod stropom Crypto.com Arene je prostor za šampionski prapor št. 18.