Dončić dosegel skoraj polovico točk ob polomu Dallasa

Črn večer za košarkarje Dallas Mavericks v ligi NBA. Prvo in drugo četrtino so izgubili s 17:31, zadnjo pa z 12:24 in proti enemu najslabših moštev New York Knicks doživeli domači poraz s 77:107. Luka Dončić ni mogel preprečiti poloma, čeprav je dosegel 31 točk.

Dončić je igral 34 minut, met iz igre je imel 12:15 (48 %), za tri točke 3:11 (27,3 %), prosti meti 4:7 (57,1 %), vpisal je še 6 skokov in 4 asistence. V tretji četrtini, ki jo je Dallas dobil z 31:22, je dosegel 17 točk.

Julius Randle je zbral 26 točk za Knicks, ki so dosegli tri zaporedne zmage in ostajajo v igri za deseto mesto v vzhodni konferenci in zadnjo vstopnico za play-in za končnico. Mitchell Robinson je imel dvojni dvojček (11 točk, 11 skokov), dvomestno število točk so dosegli še RJ Barrett (18), Alec Burks (15), Taj Gibson (11) in Evan Fournier (10).

Luka Dončić je ugovarjal sodnikom. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Dallas je prekinil serijo petih zmag. Zgrešil je prvih 19 poskusov za tri točke, skupaj pa izza črte imel mizeren učinek 6:44 (13,6 odstotka). Dončić si je v zadnji četrtini prislužil tudi 14. tehnično napako, še dve mu manjkata do ene tekme prepovedi igranja.

Spencer Dinwiddie je dosegel 13 točk za Dallas, vsi ostali manj kot 10. New York je tekmo odprl z vodstvom z 12:3 in 22:5 in največ vodil za 32 točk. Dallas se je najbolj približal v tretji četrtini, ko je Dončić s trojko naredil delni izid 9:0 za 60:74 ob koncu tretje četrtine.