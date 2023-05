Dončić med prvimi čestital svojim nekdanjim soigralcem

Košarkarji madridskega Reala se še enajstič enajstič veselijo naslova evropskih klubskih prvakov. V finalu zaključnega turnirja evrolige v Kaunasu so po hudem boju v zadnjih trenutkih razburljivega dvoboja z 79:78 (59:63, 45:45, 17:24) strli odpor igralcev Olympiakosa.

Najboljši strelec Madridčanov je bil Sergio Rodriguez, ki je dosegel 15 točk, zmagoviti koš pa je tri sekunde pred koncem tekme dosegel Sergio Llull. Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je v petih minutah na parketu vknjižil tri točke in dva skoka. Glavni sodnik tekme je bil Mariborčan Saša Pukl.

Na drugi strani je za Olympiakos, ki v zadnjih dveh minutah in 13 sekundah ni dosegel koša, bolgarski as Saša Vezenkov zbral 28 točk. Naziv MVP zaključnega turnirja je prejel Walter Tavares, ki je v finalu zbral 13 točk in 10 skokov.

Sergio Rodriguez je prispeval velik delež k zmagoslavju Reala. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Real je dvajsetič igral v zaključnih obračunih. V tem stoletju je osvojil lovoriki v letih 2015 in 2018 z Luko Dončićem na čelu. Slovenski zvezdnik je sicer svojim nekdanjim soigralcem prek družbenih omrežij med prvimi čestital h končnemu zmagoslavju. Grki so šestič igrali v finalu in ostajajo pri treh naslovih.

V tekmi za tretje mesto so košarkarji Monaca z 78:66 premagali Barcelono.