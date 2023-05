Za naslov najboljšega v Evropi se bosta udarila Real in Olympiakos

Košarkarji Reala iz Madrida so se uvrstili v veliki finale zaključnega turnirja evrolige v Kaunasu, potem ko so na drugi polfinalni tekmi premagali Barcelono z 78:66. V nedeljo se bodo pomerili z Olympiakosom, ki je bil v prvem polfinalu boljši od Monaca s 76:62.

Košarkarji iz Madrida so se z zmago nad večnimi španskimi rivali dvajsetič prebili v veliki finale med evropsko elito. Najboljši so bili v letih 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 in nazadnje 2018, ko je v dresu kraljevega kluba blestel slovenski as Luka Dončić.

Real je lani igral v finalu in izgubil proti Anadoluju Efesu, ki se po dveh zaporednih naslovih ni uvrstil v končnico. Z Olympiakosom je doslej kolektiv iz španske prestolnice trikrat igral v finalu evrolige in slavil v sezonah 1994/95 in 2014/15. Grki so bili boljši v sezoni 2012/13.

Pri Madridčanih je bil najbolj učinkovit center Walter Tavares, ki je ob 20 točkah zbral še 15 skokov, Mario Hezonja jih je dodal 14 in Sergio Rodriguez 12, medtem ko je pri Barceloni največ točk, 16, dosegel Alex Abrines. Nikola Mirotić je zmogel le tri točke ob metu iz igre 1:10 (za tri 0:7).

Od obeh ameriških košarkarjev, ki sta v karieri oblekla slovenski dres, je Anthony Randolph pri Realu v slabih sedmih minutah dosegel šest točk, Mike Tobey pa pri Kataloncih ni dobil priložnosti za igro. Na tekmi je sicer sodil tudi Mariborčan Saša Pukl.

Olympiakos devetič v finalu

Košarkarji Olympiakosa so se z zmago nad tekmeci iz kneževine devetič uvrstili v veliki finale najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. V sezonah 1996/97, 2011/12 in 2012/13 so pobrali smetano na zaključnih turnirjih, v sezonah 1993/94, 1994/95, 2009/10, 2014/15 in 2016/17 pa bili osmoljenci finalnih tekem.

Pri moštvu iz Pireja sta bila najučinkovitejša Saša Vezenkov z 19 točkami in Kostas Papanikolaou s 15, pri Monacu pa Mike James in Elie Okobo. Oba sta dosegla po 17 točk.

Tekma za tretje mesto med Barcelono in Monacom bo na sporedu v nedeljo ob 16. uri, finale bo tri ure pozneje.