Dončić obžaluje, da zmagovitega meta ni dosegel v polni dvorani

Porzingisova poškodba ni resna

V ligi NBA je ponoči znova zablestel slovenski košarkar, ki je ob zmagi nad Bostonom navdušil z mirnimi živci v zaključku tekme in dvema zadetima trojkama v zadnjih 15 sekundah.Ljubljančan je prvo dosegel z desne strani prek, drugo pa z leve strani prek. S svojima potezama je navdušil trenerja. »Meta, ki ju je zadel v samem zaključku, sta bila fenomenalna. V obeh akcijah je metal iz težkega položaja. Mislim, da je bil prvi celo težji, saj se je iztekal čas za napad. To sta bili dih jemajoči potezi. Nismo imeli minute odmora, a smo vedeli, da bomo žogo spravili do njega in mu pustili, da naredi svoje.«Luka Dončić se je po tekmi strinjal s trenerjevo oceno: »Pri prvem sem bil bolj samozavesten. Ko je žoga zapustila roko, je bil občutek odličen. Bil sem zelo utrujen, saj sem celo akcijo tekel naokoli. Zadel sem in to je vse, kar šteje,« je pojasnil slovenski košarkar.Ta v končnici tekme pogosto prevzame odgovornost na svoja pleča. A ob dveh izjemnih zmagovitih trojkah žal ni bilo prisotnih veliko gledalcev. Lansko v končnici proti Los Angeles Clippers je dosegel v mehurčku v Orlandu, današnjo pa je lahko videlo le nekaj izbranih gledalcev: »Takoj po tekmi sem dejal, le predstavljajte si, kako bi bilo v polni dvorani. Vsekakor bi bil boljši občutek, a danes je bilo tu vsaj nekaj gledalcev in rad bi se jim zahvalil za obisk. Vsekakor se bolje počutim v njihovi prisotnosti.«Dallas je drugo tekmo zapored odigral brez svojega drugega zvezdnika, ki ima težave s hrbtom. Latvijski košarkar v ligi NBA še nikoli ni odigral polne sezone, še največ tekem je odigral v sezoni 2015/17 (72), v tej pa je nastopil le na 17 izmed 30 tekmah. »Pričakujem, da zaradi težav s hrbtom ne bo odsoten dalj časa. Poskušali ga bomo vrniti na parket v čim krajšem času,« je o njegovem stanju dejal Carlisle.Pred tekmo so se pojavile govorice, da naj bi bili v ekipi pripravljeni Kristapsa Porzingisa poslati v drugo ekipo, kar pa so pri Dallasu zavrnili. »Porzingisa ne bomo vključili v nobeno menjavo. Vem, da je govorice zavrnil že lastnik. Zanikam jih tudi jaz. On je član te ekipe in pričakujemo, da bo ostal tukaj.«