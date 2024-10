Dončić ponovno na parketu, za Milwaukee verjetno ne bo nared

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je vrnil na parket, včeraj je s soigralci opravil prvi trening po poškodbi mečne mišice. »Danes je treniral in na podlagi tega, kar je storil danes, delamo naprej. Zelo dobro je že to, da je opravil celoten trening. Videti je bil dobro,« je o vrnitvi Dončića na trening povedal trener Dallas Mavericks Jason Kidd.

»Za ustvarjanje harmonije in zaupanja bo potrebnega nekaj časa. Imamo nekaj novih igralcev in tudi tisti, ki so že bili skupaj, ne morejo nadaljevati tam, kjer so končali. To je nova sezona,« je o ustvarjanju dobrega vzdušja med košarkarji povedal Kidd.

Košarkarje Dallasa v noči na petek čaka zadnja tekma predsezone proti Milwaukeeju, za katero slovenski košarkar verjetno še ne bo pripravljen. »Najverjetneje jutri [proti Milwaukeeju] ne bo sodeloval. Bomo videli,« je o Dončićevi pripravljenosti dejal Kidd. Dallas Mavericks bodo prvo tekmo sezone odigrali proti San Antonio Spurs 25. oktobra.