Anketa: Dallas in Dončić med favoriti

Generalni menedžerji franšiz v ligi NBA ekipo Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića vidijo kot eno od treh moštev z možnostmi za naslov prvaka. Trideset menedžerjev je v vsakoletni anketi skorajda enoznačno napovedalo, da bodo Boston Celtics ubranili naslov. Nazadnje je to uspelo ekipi Golden State Warriors.

Bostonu so vodilni možje franšiz namenili 83 odstotkov glasov, te pa sta prejeli le še zasedbi Oklahoma City Thunder (13 %) in lanski finalist Dallas, ki je prejel tri odstotke glasov. Kar se tiče uvrstitve po rednem delu Dončiću in soigralcem, med njimi bo letos tudi Klay Thompson, napovedujejo četrto mesto v izredno močni zahodni konferenci.

Slovenski zvezdnik, ki bo začel sedmo sezono v NBA, je po mnenju glavnih operativcev franšiz znova med favoriti za naziv najkoristnejšega igralca. V glasovanju je prejel 30 odstotkov glasov, pred njim je le Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) s 40. Oba igralca precej odstopata od ostalih, ki so prejeli sedem ali manj odstotkov glasov.

Jayson Tatum se je veselil naslova Bostona. FOTO: Lauren Owens/Reuters

Je pa Dončić malce zdrsnil na lestvici igralcev, okoli katerih bi radi vodilni možje gradili moštvo. Prejel je tri odstotke glasov in je na tej lestvici četrti. Na vrhu je pričakovano Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) s 77 odstotki glasov.

V prejšnji sezoni najboljši novinec je prejel največ glasov tudi v glasovanju za najboljšega obrambnega igralca, medtem ko je najboljša obrambna ekipa po mnenju generalnih menedžerjev Boston.

Dončić je med anketiranci košarkar, na katerega se morajo ekipe najbolj pripraviti. Prejel je 33 odstotkov glasov in s tem v primerjavi s prejšnjo sezono prehitel Stephena Curryja (Golden State) s 30 odstotki. Sledi zvezdnik Denver Nuggets Nikola Jokić s 23 odstotki glasov.

Ljubljanski as je od Curryja prevzel primat med anketiranci tudi v glasovanju za najboljšega organizatorja igre. Prejel je 37 odstotkov glasov, Gilgeous-Alexander in Curry pa 30 oziroma 23.

Dončić se je znašel na drugem mestu med najboljšimi mednarodnimi igralci, torej med tistimi, ki ne prihajajo iz Severne Amerike. Jokić je v tem glasovanju prejel kar 87 odstotkov glasov, Dončić pa deset. Edine preostale glasove je prejel Wembanyama.

Nikola Jokić je favorit za nov naziv MVP. FOTO: Fadel Senna/AFP

Zanimiv je tudi pogled na najboljše igralce, ki si ne služijo kruha v NBA. Med temi je 30 odstotkov dobil Saša Vezenkov (30 %), sledita pa Nikola Mirotić (23) in Edy Tavares (17).

Erik Spoelstra je tako kot pred preteklo sezono najbolj cenjen med trenerji s 37 odstotki, nekaj glasov je prejel tudi Jason Kidd kot trener Dallasa.

Mavericks so dobili nekaj glasov tudi pri vprašanju, katero ekipo anketiranci najraje gledajo. Pred vsemi so košarkarji Indiana Pacers in Oklahome. Medtem je najbolj nepredvidljiva zasedba pred novo sezono po mnenju 30 veljakov Los Angeles Lakers z LeBronom Jamesom in njegovim sinom Bronnyjem Jamesom.

Liga NBA pred vsako sezono postavi bolj kot podobnih 50 vprašanj vodilnim možem franšiz in nato izide objavi dober teden dni pred začetkom nove sezone. Letošnja se bo začela v noči z 22. na 23. oktober.