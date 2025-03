Dončić kljub trojnemu dvojčku jezen: Ni bilo pošteno

Na gostovanje v New York so se košarkarji Los Angelesa odpravili optimistično kljub porazu v Bostonu, kjer so se dobro upirali favoritom za naslov prvaka in bili v igri do zadnjih sekund. Prva naloga brez LeBrona Jamesa, ki bo manjkal vsaj teden ali dva, je bila premagljiva, a so se Brooklyn Nets izkazali za trd oreh in slavili s 111:108. Luka Dončić je dosegel trojnega dvojčka z 22 točkami, a je slabo metal iz igre.

Pri Los Angelesu so manjkali vsi visoki igralci, ki igrajo vidnejšo vlogo v rotaciji, ob Jamesu še Jaxson Hayes, Rui Hachimura in Dorian Finney-Smith, J. J. Redick je zato na igrišče moral poslati začetno peterko z Dončićem, Austinom Reavesom, Daltonom Knechtom, Gabom Vincentom in Alexom Lenom, ki skupaj še nikoli ni odigrala minute.

Parket je zapustil s sklonjeno glavo. FOTO: Brad Penner/Reuters

Na začetku tekme se to ni poznalo, Luka je bil v vlogi podajalca, soigralci so zadevali odprte trojke in pri 28:16 se je zdelo, da večer za Lakers ne bo preveč zahteven. A Dončiću met nikakor ni stekel, iz igre je zadel le 8 od 26 metov, za tri je metal 3/10, veliko »zaslug« za to ima tudi sodniška trojka, ki je pustila trdo igro in Luka spravljala ob živce. »Nič ne bom rekel, ne smem komentirati sojenja, a saj ste videli, kaj se je dogajalo. Tega je bilo ogromno, moral se bom navaditi na to, a ni bilo najbolj pošteno,« je o sodnikih povedal Dončić, ki je metal le štiri proste mete, čeprav je odigral skoraj 42 minut in imel žogo večino časa v svojih rokah. Cela ekipa Lakers je v prvem polčasu izvajala le dva prosta meta.

Brooklyn je lahko agresivno pritiskal na slovenskega zvezdnika, ker so prevladovali pod košem in podaje nad obroč za Dončića niso prišle v poštev. Luka je imel ob sebi nenenhno dva, včasih tudi tri branilce. Brooklyn je bil boljši tudi pri skoku v napadu, skupno so skok dobili s 47:43, kar 16 so jih zbrali v napadu. Prednost Lakers se je stopila, nato so večji del drugega polčasa lovili zaostanek. Dončiću in Reavesu ni šlo, a sta držala Jezernike nad gladino, v končnici pa se Luka ni predal brez boja.

Zadel je še eno trojko v svojem slogu z devetih metrov in znižal na 106:108, a v zadnjem napadu niso ustavili Noaha Clowneyja (19 točk), ki je ob prekršku zabil in prednost znova povišal na pet točk. »Ko me obramba pokriva tako agresivno, moram sprejemati boljše odločitve. Tekmo smo začeli dobro, nato pa smo izgubili pravo igro. Premalo je bilo komunikacije med nami, če me obramba podvaja, je ponavadi to dobra stvar za naše moštvo, tokrat temu ni bilo tako in to je moja krivda,« Dončić ni bežal od odgovornosti.

Podobnega mnenja je bil tudi Redick: »Igralci so tokrat slabo komunicirali med seboj na parketu, iskali smo bližnjice in sprejemali slabe odločitve.« Dončić je tekmo končal z 22 točkami, dodal jim je še po 12 asistenc in skokov za tretji trojni dvojček v dresu LA Lakers. Za moštveni uspeh bo moral biti pri metih veliko bolj natančen, zagotovo na igro vplivajo tudi bolečine v hrbtu, ki ga mučijo od grdega padca v LA-ju pred dnevi, a Luka o njih ne želi govoriti.

Bolj razpoloženega Dončića bo Los Angeles potreboval že za vikend, v noči na petek gostujejo v Milwaukeeju, dan kasneje jih čaka še pot v Koloradu k Denverju in Nikoli Jokiću. »Pomagalo bo, da bomo imeli dva dni odmora, se bolje spočili in na treningih postavili nekaj stvari v obrambi,« se Luka veseli nekoliko lažjega tedna pred peklenskim vikendom s tremi tekmami v nizu.

Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)

Vincent 24, Dončić 22, 12 skokov in 12 asistenc v 41:18, Knecht 19; Clowney 19, K. in C. Johnson 18.

Naslednje tekme Los Angeles Lakers:

petek 00:30: Milwaukee Bucks - LA Lakers

sobota, 02:30: Denver Nuggets - LA Lakers

nedelja 20.30: LA Lakers - Phoenix Suns