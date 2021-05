Dončić stisnil zobe, Clippers vseeno izenačili serijo

Dončić je zgrešil vseh pet prostih metov. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Dončić je imel težave z obrambo gostov. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Luka ni mogel preprečiti poraza Dallasa. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

je dal bolečine v vratu na stran in nastopil tudi na četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA, toda njegov Dallas je vseeno izgubil tudi drugo domačo tekmo. Los Angeles Clippers so bili boljši s 106:81 in izenačili serijo na 2:2 v zmagah.Dončić, oblepljen s kineziološkimi trakovi, je zadnje minute presedel na klopi. Pred tem je na parketu prebil skoraj 36 minut. Ni imel svojega večera. Samo 9 od 24 metov iz igre je pospravil v koš (37,5 %), za tri 1:7. Zgrešil je vseh pet prostih metov. Zbral je 19 točk, 6 skokov, 6 podaj in 4 izgubljene žoge.Tekma številka 5 bo v noči na četrtek (4.00) v Los Angelesu. Pri gostih je bil najboljšiz 29 točkami in 10 skoki.insta dodala 20 in 15 točk za Clippers, ki so v lanski končnici izločili Dallas. Zanj jedosegel 18 točk, nerazpoložen je bil, ki je zadel le enega od osmih metov iz igre za 4 točke.Dončić je imel na prvih treh tekmah povprečje 38 točk in 8,7 skoka, tokrat pa ga je ovirala nategnjena mišica v vratu. Dallas je imel met za tri točke 5:30 (16,7 %), kar je najslabše v sezoni. Clippers so v drugi četrtini naredili delni izid 11:0 za vodstvo s 45:27. V drugem polčasu so dosegli prvih osem točk in pri 69:45 je bilo dvomov o zmagovalcu konec.Atlanta in Brooklyn sta prišla do tretjih zmag in stopila na prag napredovanja. Phoenix pa je izenačil serijo pri branilcih naslova LA Lakers.: New York Knicks 113:96 - Atlanta vodi s 3:1 v zmagahLos Angeles Lakers :92:100 - serija je izenačena na 2:2 v zmagahBoston Celtics :126:141 - Brooklyn vodi s 3:1 v zmagahDallas Mavericks :81:106 - serija je izenačena na 2:2 v zmagah