Dončićeva poletna misija: s Slovenijo znova na evropski vrh

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po porazu Dallasa proti Golden State v finalu zahodne konference sklenil četrto sezono v severnoameriški ligi NBA. Glede ekipnega uspeha je bila to njegova najboljša sezona, čeprav se je začetku te še precej lovil pod novim trenerjem in imel težave s fizično pripravljenostjo.

Triindvajsetletni Ljubljančan je redni del sezone sklenil s 65 odigranimi obračuni ter povprečjem 28,4 točke, 9,1 skoka ter 8,7 podaje na tekmo. Ob pregledu številk gre zagotovo za še eno sezono v samem vrhu po učinkovitosti med najboljšimi igralci na svetu.

Nenazadnje je Dončić še tretjič zapovrstjo pristal v prvi peterki rednega dela lige in dobil tudi nekaj glasov v razvrstitvi za najkoristnejšega igralca. In vendar še ob izteku leta 2021 nič ni dalo slutiti, da bo sezona 2021/22 tako zanj kot za Dallas sezona presežkov.

Dolgo lansko poletje pustilo posledice

Dallas je namreč ob koncu koledarskega leta z izkupičkom 16-18 gledal v hrbet večini ekip na zahodu, obenem pa je zaradi dolgega poletja tudi Dončić deloval izčrpano in posledično igral zelo nestanovitno. Razlog za to je tudi tekmovalno poletje z vrhuncem na olimpijskih igrah, kjer je slovensko reprezentanco ob prvem nastopu popeljal do četrtega mesta.

Premora je bilo malo, tudi novi trener Jason Kidd, ki je prišel skupaj z generalnim menedžerjem Nicom Harrisonom, pa je nekajkrat med sezono izpostavil dejstvo, da Dončić ni ustrezno fizično pripravljen. Temu so botrovale tudi poškodbe, zaradi katerih je na koncu izpustil 17 tekem v rednem delu sezone.

Po obratu koledarskega leta se je vse spremenilo. Dallasova obramba je obrodila sadove, Dončićeva forma je bila precej boljša, zaključek sezone pa za Mavericks sijajen. Do končnice so Teksašani dobili 36 od naslednjih 48 tekem in redni del končali na četrtem mestu z manjšo črno piko.

Dončić se je namreč na zadnji tekmi poškodoval in izpustil tri tekme v prvem krogu končnice proti Utahu. Namesto da bi to potrlo Kiddove varovance, jim je dalo samozavest, da tudi brez svojega zvezdnika pripravijo presenečenje. Na krilih Jalena Brunsona in Spencerja Dinwiddieja so dobili dve od treh tekem, nato pa skupaj z Dončićem skovali prvo zmago v seriji v končnici po šampionskem letu 2011.

Dončić: Moramo se naučiti, kako biti šampioni

Tokratni Mavericks niso šli tako daleč kot generacija z Dirkom Nowitzkim in Kiddom na čelu, so pa v drugem krogu premagali najboljše moštvo rednega dela Phoenix. Na sedmi tekmi so jih z izdatno Dončićevo pomočjo povsem ponižali in se pobrali po zaostanku z 2:3 v zmagah.

Trener Dallasa Jason Kidd in Luka Dončić sta se ujela v prvi skupni sezoni. FOTO: Harry How/AFP

Zgodba se je nato za Dallas zaključila v konferenčnem finalu, v njem so morali danes po petih tekmah priznati premoč Golden Statu s trojico Stephen Curry, Klay Thompson in Draymond Green. Šampionsko moštvo iz San Francisca bo tako šestič v zadnjih osmih letih igralo v velikem finalu, kar je izpostavil tudi slovenski as na tiskovni konferenci po porazu s 110:120.

»Golden State je šampionsko moštvo, tega se moramo mi še naučiti. Ampak obožujem to ekipo, opravili smo sijajno delo,« je začel 23-letni Ljubljančan.

»Ne maram porazov, še posebej ne takšnih, kot je današnji, saj sem igral obupno. Vendar sem ponosen na soigralce, na vsakega posameznika in vso strokovno osebje. Nihče nas ni pričakoval tukaj, zato smo res lahko ponosni na ekipo,« je v svojem slogu dejal košarkar, ki je v povprečju na 15 tekmah letošnje končnice dosegal 31,7 točke, 9,8 skoka ter 6,4 podaje.

Čeprav je po tekmi dejal, da si bo od košarke vzel en teden premora, ve, na čem mora delati čez poletje. »Precej še moram delati na svoji obrambi. Iskreno bi rekel, da sem storil velik korak naprej, ampak to ni dovolj. Postati moram še boljši,« je poudaril.

»Postavili smo temelje, zdaj lahko začnemo graditi. Igralci so se borili, nimamo drugega zvezdnika, a imamo ekipo. Vem, da bodo v pisarnah poleti storili vse, da še izboljšamo ekipo. Na žalost tokrat nismo igrali najbolje, a smo storili veliko. Nihče ni pričakoval, da bomo meseca maja še igrali. Uvrstiti se v finale zahoda je velik dosežek,« pa je dejal glavni trener Dallasa.

Naj se tudi v Nemčiji ponovi istanbulska pravljica. FOTO: Blažž Samec/Delo

Dončić letos še z misijo evropsko prvenstvo

»Za naslednjo sezono obstaja le vprašanje, kako lačni bomo. Ali bomo še tako odločni in ali bomo poleti trenirali z mislijo, kako je igrati v končnici meseca maja in junija,« je še svoje varovance izzval Kidd.

Za Dončića bo poletje krajše, saj košarkarska sezona zanj še ni končana. Po premoru se bo namreč vsaj po doslej znanih informacijah vnovič priključil slovenski reprezentanci, ki bo na evropskem prvenstvu od 1. septembra branila naslov prvaka. Od tega je minilo že pet let, a Dončić nikoli ni skrival želje, da si želi vselej pomagati svoji reprezentanci v lovu na nove mejnike.

»Zdaj me čaka krajši počitek, nato pa nastop za slovensko reprezentanco. O tem ni nobenega dvoma,« je razblinil vse neznanke o tem, ali bo nastopil za Slovenijo euru.

Teh je v ligi NBA postavil že ogromno, na naslov pa bo moral počakati vsaj še eno sezono. Časa ima pri 23-letih in z ugledom, kot ga uživa, zagotovo še na pretek. Velikanska pogodba, ki začne veljati z naslednjim tekmovalnim obdobjem, pa ga z Dallasom veže vse do konca sezone 2026/27, ko bo po petih letih zaslužil vrtoglavih 212,3 milijona ameriških dolarjev oz. slabih 198 milijonov evrov.