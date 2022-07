Dragić bo podaljšal svoje bivanje v Ljubljani za leto dni

V dresu košarkarjev Cedevite Olimpije bo tudi v sezoni 2022/23 igral Zoran Dragić, so sporočili Ljubljančani. Dragić se je ljubljanski zasedbi pridružil na sredini tekmovalne sezone 2021/22 in takoj postal eden od nosilcev igre varovancev trenerja Jurice Golemca, ki bo tudi v prihajajoči sezoni nastopala v evropskem pokalu, regionalni ligi Aba in vseh najmočnejših slovenskih košarkarskih tekmovanjih.

»Ljubljana je moj dom, zato sem zadovoljen, da ostajam del Cedevite Olimpije. Pred našo ekipo je nova sezona, ki prinaša nove izzive,« je ob naznanitvi novice povedal Dragić in dodal: »V evropskem pokalu in regionalni ligi želimo doseči čim boljši končni rezultat in verjamem, da bodo navijači stali za nami na vseh naših tekmah in znova pričarali odlično košarkarsko atmosfero v Stožicah in Tivoliju.«

Igral na 12 tekmah evropskega pokala in 16 tekmah lige Aba

Dragić se lahko pohvali z naslovom španskega državnega prvaka iz leta 2020, tremi naslovi slovenskega državnega (2011, 2012, 2022) in pokalnega prvaka (2010, 2011, 2022), ob tem pa je bil leta 2011 tudi najkoristnejši igralec finala slovenskega državnega prvenstva.

Zoran Dragić blesti tudi v majici slovenske reprezentance. FOTO: Fiba

V svojem žepu ima 33-letni in 196 centimetrov visoki košarkar še naslov turškega in italijanskega pokalnega prvaka ter dva italijanska superpokalna naslova. V tekmovalni sezoni 2021/22 je Zoran Dragić zaigral na 12 tekmah evropskega pokala in v povprečju dosegal 10,7 točke, 5,4 skoke, 1,8 asistence in 0,7 pridobljene žoge na tekmo.

V regionalni ligi je Zoran na parket stopil na 16 tekmah in beležil 12,8 točke, 4,1 skok, 1,9 asistence in 1,1 pridobljeno žogo na obračun. Z zmaji je Dragić februarja postal slovenski pokalni, maja pa slovenski državni prvak. Tudi v tem poletju je Dragić eden od ključnih členov slovenske moške članske reprezentance, za katero je lani nastopal tudi na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu in osvojil četrto mesto.